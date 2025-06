Bari, a Pane Pomodoro una festa per celebrare l’estate

Si è tenuta in mattinata la festa che da il via ufficialmente all’estate di Pane e Pomodoro a Bari organizzata dal comitato. All’evento ha partecipato anche il sindaco Vito Leccese ricordando l’importanza del comitato che nel corso degli anni si è preso cura della spiaggia, ma anche la necessità di dover compiere ancora ulteriori passi per migliorare il servizio a cittadini e turisti.

“L’azione che ha svolto il comitato Pane Pomodoro – ha detto il sindaco Vito Leccese – è fondamentale per sentirsi cittadini protagonisti e poi per sollecitare l’amministrazione comunale a realizzare tanti interventi che oggi hanno consentito a questo lido di essere il primo grande gratuito nelle città costiere d’Italia, abbiamo questo straordinario primato di cui siamo orgogliosi, ma dobbiamo essere anche consapevoli del fatto che dobbiamo continuare a lavorare per migliorare i servizi.