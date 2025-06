Bari, caos sosta su piazzale Triggiani: ok a nuova regolamentazione

Caos su piazzale Triggiani a Bari, ok a nuova regolamentazione per la sosta. È quanto comunicato dall’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi il quale ha reso noto che, con apposita ordinanza, è stata istituita una nuova regolamentazione della sosta su piazzale Triggiani (ingresso Orientale della Fiera del Levante).

Il provvedimento prevede l’installazione di spazi di sosta così suddivisi: 58 spazi per la sosta di tutti i veicoli; 10 spazi di sosta riservati ai taxi, validi solo nel periodo della Campionaria e durante gli eventi; 2 spazi di sosta riservati alle auto a servizio della Polizia Locale; 2 spazi di ricarica riservata ai veicoli elettrici già presenti; 8 spazi riservati alla sosta delle auto al servizio di persone con capacità motorie ridotte, munite di regolare contrassegno di parcheggio per disabili; 2 spazi di sosta riservata ai mezzi di soccorso sanitari.

“Con le modifiche alla regolamentazione della sosta, rispondiamo alle richieste giunte dai residenti, dagli operatori in servizio nell’ex Cto della Asl di Bari e da tutti gli utenti del quartiere che hanno sollecitato l’intervento dell’amministrazione comunale per alleviare i disagi legati alla carenza di aree a parcheggio organizzate, che fossero più funzionali anche per il personale e gli utenti del Poliambulatorio – spiega l’assessore Scaramuzzi -. L’elaborazione del nuovo assetto degli stalli è stata sviluppata tenendo conto dei criteri di sostenibilità, sicurezza e funzionalità, al fine di garantire un’organizzazione della sosta più efficiente e in linea con le esigenze di viabilità del quartiere. La nuova predisposizione dell’area a parcheggio potrà essere utilizzata da tutti in maniera più ordinata, a cominciare da coloro che frequentano l’ex Cto, anche per decongestionare il traffico di San Cataldo dove si concentrano flussi di traffico importanti tra utenti e dipendenti. Durante gli eventi organizzati dalla Fiera del Levante, inoltre, l’area potrà all’occorrenza essere gestita e diversamente utilizzata, al servizio dei visitatori e degli espositori della Campionaria. Sempre in occasione degli eventi e della Campionaria, abbiamo riservato dieci stalli ai taxi, necessari soprattutto nelle occasioni di maggiore affluenza di pubblico in Fiera.

Nel frattempo stiamo per partire con i lavori per attrezzare una nuova area di sosta a servizio del quartiere in via Adriatico, dove con un’impresa già individuata, nel giro di qualche settimana, dovremmo essere nelle condizioni di mettere a disposizione circa 160 posti auto”. L’ordinanza entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica stradale.