Cardiologia del Bonomo: centro di formazione dell’elettrofisiologia

L’Unità operativa complessa di Cardiologia UTIC del Bonomo di Andria, diretta dal dott. Francesco Bartolomucci, è stata per due giorni centro ospitante del Progetto Skill Together Puglia 2025, un’iniziativa formativa nel campo dell’elettrofisiologia che vede anche coinvolti il Policlinico Riuniti di Foggia, il Policlinico di Bari e l’Ospedale Generale Regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti

“Attraverso il progetto Skill Together – spiega il dott. Domenico Gianfrancesco, responsabile del laboratorio di Elettrofisiologia e Cardiostimolazione della UOC di Cardiologia – abbiamo accolto nei giorni scorsi quattro giovani colleghi elettrofisiologi provenienti da altri ospedali (Scorrano, Gallipoli, Cerignola e San Severo), condividendo l’expertise che abbiamo maturato. In particolare, i partecipanti hanno approfondito le indicazioni, tecniche di impianto, gestione e interpretazione dei dati degli ICM (monitor cardiaci impiantabili). Particolare attenzione è stata dedicata alle applicazioni cliniche e alle strategie di ottimizzazione del follow-up, fondamentali per migliorare la gestione dei pazienti”.

“Ogni anno presso il nostro laboratorio, coordinato dal dott. Gianfrancesco insieme ai dottori Robles, Vitti, Musaico e Pomarico – spiega Bartolomucci – vengono eseguite all’anno oltre 600 procedure di elettrofisiologia e cardiostimolazione, grazie all’impiego delle più avanzate tecnologie disponibili. Questo riconoscimento premia l’impegno costante del nostro team nel garantire cure di alta qualità e nell’investire nella formazione specialistica, confermando il ruolo centrale nella promozione dell’eccellenza clinica e formativa a livello regionale in ambito cardiologico”