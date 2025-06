Bari, ripresi i lavori del Pinqua di Santa Rita

Gli assessori alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, e alla Rigenerazione urbana, Giovanna Iacovone, rendono noto che sono ripartiti ieri i lavori per la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del PINQUA – Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare di Santa Rita, finanziato con 15 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e affidati alla Cobar spa ad esito di procedura pubblica curata da Invitalia.

Il PINQUA di Santa Rita consiste in un corposo programma di rigenerazione urbana che tocca cinque temi principali: la mobilità sostenibile, compresi parcheggi e percorsi sicuri per le utenze deboli, la realizzazione di un nuovo spazio pubblico a ridosso della ex cava di Maso, la creazione di un parco attrezzato in via Cascia, la realizzazione di un Centro per l’infanzia e di un Centro di educazione ambientale.

“Grazie ai fondi del PINQUA l’amministrazione comunale ha progettato e sta mettendo in campo una strategia integrata finalizzata a risolvere alcuni tra i problemi più sentiti dai residenti di Santa Rita – spiega Domenico Scaramuzzi -, tra cui la riqualificazione dell’area dove sorgeva l’ex mercato coperto in via Cascia (mai entrato in funzione e demolito nell’ambito delle prime attività di cantiere), che lascerà il posto a un’area a verde attrezzato, e il potenziamento dei servizi rivolti all’infanzia, con la realizzazione del nuovo asilo nido e di un Centro di educazione ambientale nei pressi del Centro servizi per famiglie. Al momento, terminata la demolizione della struttura e avviata la predisposizione dell’area con la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e dell’impianto di irrigazione a servizio della futura area verde, si attenderà la stagione più fresca per la piantumazione delle alberature e delle essenze prescelte per evitare eventuali danni causati dall’eccessivo calore. In questi giorni, quindi, l’impresa ha avviato i lavori su un’altra porzione di progetto, quella attigua alla ex cava di Maso, dove i sono in corso le prime operazioni per la realizzazione dei campi sportivi adiacenti alla parrocchia del quartiere.

Al termine dei cantieri il quartiere Santa Rita potrà vantare una nuova impronta green, con spazi pubblici a misura di famiglie e dei più piccoli riorganizzati in base a principi ecologici e di qualità architettonica, e una dotazione di servizi di prossimità di tipo educativo e culturale. In questo modo si ridurrà sensibilmente quella dimensione di isolamento che vivono da tempo gli abitanti di Santa Rita, causata da un tessuto abitativo diradato e segnato dalla presenza di grandi spazi aperti incolti e inutilizzati e di edifici obsoleti e abbandonati, che nel tempo ha prodotto ricadute negative sensibili in termini di povertà sociale e culturale”.

“L’obiettivo fondamentale di questo intervento – sottolinea Giovanna Iacovone – è prendersi cura del quartiere Santa Rita per dare nuova linfa utile a riscrivere la storia di questo territorio attraverso interventi di rigenerazione intesi nel significato più autentico della parola. Ossia realizzando interventi materiali e infrastrutturali ma che promuovano socialità attraverso nuovi luoghi di aggregazione e socializzazione. Non esiste rigenerazione urbana senza rigenerazione sociale. Una città che si prende cura delle persone deve essere in grado di promuovere innanzitutto la dimensione relazionale, per i residenti e le residenti, con una particolare attenzione alle persone più fragili. Il PINQUA di Santa Rita risponde proprio a questa esigenza, perché parlare di rigenerazione ha senso solo se si riconosce valore al protagonismo degli abitanti dei luoghi”.

Nel suo complesso l’area interessata dal programma PINQUA si estende per una superficie pari a circa 63.180 mq suddivisa secondo i cinque sotto-interventi principali che di seguito si riepilogano:

1. Mobilità sostenibile, parcheggi e percorsi sicuri

L’intervento è legato alla riqualificazione del sistema viario interno al quartiere, con specifico riferimento al rinnovamento della pavimentazione stradale nonché alla realizzazione di un itinerario ciclabile.

• realizzazione di una pista ciclabile che partendo da viale Santa Rita attraversa via Cascia e strada Lama del Duca per ricongiungersi al circuito ciclabile sito in Contrada Ferrigni (a nord del quartiere) previsto da altra progettualità;

• realizzazione di un parcheggio eco-compatibile da porre a servizio del quartiere, della parrocchia di Santa Rita e della risorsa naturalistica della ex Cava di Maso;

• parziali interventi di trasformazione lungo gli assi stradali interessati, attraverso la riconfigurazione dei marciapiedi preesistenti ai lati della carreggiata e variazioni della larghezza della sezione trasversale dei percorsi pedonali e carrabili in conformità al Codice della Strada;

• rifacimento, previa scarifica, del manto degli assi stradali interessati dall’intervento;

• realizzazione di apposito impianto di illuminazione mediante corpi illuminanti a basso consumo energetico per le aree sportive polivalenti e di corpi illuminanti autoalimentati, dotati di pannello fotovoltaico e batteria integrata, per le restanti aree;

• realizzazione di impianto di irrigazione a servizio delle superfici di terreno vegetale e delle piantumazioni esistenti e nuove.

Grazie alla prevista realizzazione dell’area a parcheggio, si procederà a riqualificare un’area altrimenti soggetta ad abbandono e degrado secondo criteri di sostenibilità a forte impronta green che prevedono pavimentazioni drenanti in blocchetti di cls montati a secco, stalli di parcheggio in grigliato inerbito e mitigazione dell’impatto delle opere stradali mediante interventi di rinverdimento dell’area con l’inserimento di ampie superfici in terreno vegetale e nuove piantumazioni di vario tipo, tra piante arbustive officinali (per aumentare il comfort estetico e olfattivo), cespugli di differente altezza e alberature di piccole dimensioni per schermare il perimetro dell’area attrezzata per la sosta delle auto.

2. Nuovo spazio pubblico a ridosso della ex cava di Maso

Il parco attrezzato sorgerà su aree nella disponibilità comunale, localizzate a nord e a est della parrocchia di Santa Rita e attualmente separate da quest’ultima dall’asse di via Costruttori di Pace. L’intervento prevede:

• trasformazione della via Costruttori di Pace in un parcheggio realizzato mediante stalli in grigliati in cls inerbito;

• conseguente restringimento della sezione stradale precedentemente occupata da via Costruttori di Pace con contestuale espansione dell’area verde confinante ad est;

• demolizione dei percorsi in cls circostanti il fabbricato preesistente del Centro famiglie a vantaggio di ulteriore superficie di terreno vegetale;

• trasformazione dell’area parcheggio pavimentata in asfalto a nord della parrocchia di Santa Rita e realizzazione di un’area fitness dotata di ampie superfici a verde.

Il nuovo spazio attrezzato a verde sarà attraversato da una rete di percorsi che lo renderanno fruibile in ogni sua parte, dotato di slarghi verdi e aree di sosta flessibili in termini di destinazione d’uso e vedrà la predisposizione di aree destinate a orti urbani e didattici (connessi alle attività del Centro di educazione ambientale previsto nell’ambito di un altro dei sotto-interventi), la realizzazione di un’area fitness, la sistemazione dei marciapiedi prospicienti il parco e di un parcheggio attrezzato a verde lungo l’asse della via Costruttori di Pace, a servizio della parrocchia di Santa Rita, del preesistente Centro famiglie, del Centro di educazione ambientale e del nascente parco attrezzato.

L’intera area sarà servita da un nuovo impianto di pubblica illuminazione, con l’impiego di corpi illuminanti autoalimentati, dotati di pannello fotovoltaico e batteria integrata, e da un impianto di irrigazione.

Questo intervento consentirà di conseguire un sostanziale rinverdimento e un significativo incremento della permeabilità dei suoli, con ricadute positive in termini di micro-clima e di comfort. Il nuovo spazio pubblico a ridosso dell’ex cava di Maso razionalizzerà il sistema dei percorsi a esclusiva percorrenza pedonale al netto del riordino del sistema degli accessi e dei parcheggi di pertinenza del parco.

Sotto il profilo della progettazione del verde, l’intervento mira non soltanto a un incremento della superficie complessiva a verde ma anche al miglioramento delle possibilità di fruizione del nuovo spazio, che sarà dotato di attrezzature e arredi eco-compatibili.

3. Parco attrezzato in via Cascia

L’intervento prevede:

• demolizione del fatiscente fabbricato dell’ex mercato in compromesse condizioni strutturali e realizzazione di un parco attrezzato sulla superficie occupata dal vecchio fabbricato;

• realizzazione di apposito impianto di illuminazione a servizio dell’area mediante l’utilizzo di corpi illuminanti autoalimentati, dotati di pannello fotovoltaico e batteria integrata;

• realizzazione di impianto di irrigazione a servizio delle vaste superfici di terreno vegetale e delle piantumazioni esistenti e di nuovo impianto;

• inserimento di nuove piantumazioni e degli arredi urbani necessari ad un’adeguata fruizione del parco.

In linea con quanto previsto dai precedenti livelli progettuali, si prevede la totale demolizione del fabbricato “ex mercato di via Cascia” e la contestuale realizzazione di un nuovo parco attrezzato che permetta di introdurre nuovi elementi verdi tra i volumi dei fabbricati limitrofi, conferendo nuova qualità allo spazio urbano grazie a un superficie verde pari a circa 3.251 mq.

Due percorsi curvilinei permetteranno l’accesso agli spazi del parco attrezzato di via Cascia, collegandone le quote altimetriche e frazionando l’area in diversi settori.

4. Centro per l’infanzia

Sarà costruito un fabbricato ad un piano da destinare ad asilo nido per 60 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi (lattanti, semi-divezzi e divezzi) suddiviso nelle unità didattiche e negli spazi relativi ai servizi generali secondo le specifiche linee guida, normative e regolamenti di riferimento.

Il fabbricato, rispondente ai criteri dei più recenti orientamenti progettuali a garanzia del benessere dei piccoli, disporrà di un solaio di terra areato mediante l’utilizzo di sistemi a cupola in pvc e di una copertura verde in grado di migliorare il funzionamento bioclimatico dell’intero edificio.

5. Centro di educazione ambientale

Sorgerà all’interno del nuovo spazio pubblico attrezzato a ridosso della ex cava di Maso (sotto-intervento 2) il Centro di educazione ambientale, allestito in un fabbricato in carpenteria metallica composto da un impianto planimetrico articolato in differenti moduli/box collegati da spazi di servizio in prevalenza vetrati e sormontati da un grande elemento di copertura unificatore.

Previsti spazi esterni di pertinenza e ampie zone d’ombra predisposte che completeranno la configurazione delle aree e le attrezzature del nuovo spazio pubblico.

Dal punto di vista progettuale, l’intervento è stato pensato in modo tale da integrarsi pienamente nel contesto naturalistico in cui si innesta, mantenendo un alto grado di permeabilità visiva che permetta di gettare lo sguardo da parte a parte.