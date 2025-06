Bari, si riparte da Caserta. Magalini: “Accontenteremo il mister”

Il Bari prova a voltare pagina, affidando la panchina a Fabio Caserta. Oggi la presentazione ufficiale, con il direttore sportivo Giuseppe Magalini, il vice ds Valerio Di Cesare e il nuovo tecnico biancorosso che hanno tracciato le linee guida della stagione che verrà, tra scelte tecniche, obiettivi e calciomercato.

Magalini ha raccontato com’è nata la decisione di puntare sull’ex allenatore del Catanzaro: “Siamo molto soddisfatti di questa scelta. Conosco Caserta da un po’, c’è sempre stata stima reciproca, anche se inizialmente non pensavo a lui, credevo restasse a Catanzaro. Poi, una volta che si è liberato, ci siamo parlati e abbiamo deciso di procedere insieme”.

Nonostante il finale amaro della scorsa stagione, con la squadra fuori dai playoff, il direttore sportivo ha difeso le scelte fatte: “Sono ancora dispiaciuto e arrabbiato per com’è andata. Quando dissi che li avremmo raggiunti, lo pensavo davvero. Avevamo l’organico per farlo. Non mi pento di aver provato a spingere l’ambiente”. Sulle voci di possibili dimissioni, la risposta è netta: “Non ci ho mai pensato, neanche per un momento. Mi sono confrontato con la società e condividiamo la visione, altrimenti oggi non sarei qui”.

Focus, inevitabilmente, anche sul mercato: “Faremo il massimo con le risorse che abbiamo. Stiamo cercando di accontentare il mister. Se dipendesse da noi, i calciatori arriverebbero subito. Alcuni dei prestiti con diritto potrebbero anche tornare”.

E sui singoli: “Bellomo è stato un professionista esemplare, stiamo valutando con lui la possibilità che resti, anche come giocatore bandiera. Pucino? Ha ancora un anno di contratto, valuteremo se rientra nei piani tecnici”.

Poi è toccato a Fabio Caserta raccontare le sue prime sensazioni da nuovo tecnico del Bari: “Ringrazio il presidente De Laurentiis per questa opportunità. Ho percepito entusiasmo da parte sua e dei direttori, ed è stato questo a convincermi. La trattativa è stata rapida, c’era la volontà comune di chiudere subito”. Sul suo addio al Catanzaro, Caserta ha spiegato:“Abbiamo capito che non stavamo andando nella stessa direzione. È finita tra persone perbene”.

Chiaro il suo obiettivo: “Voglio essere giudicato per quello che farò sul campo. Ho voglia di cominciare e ricreare entusiasmo: se ci riusciremo, vorrà dire che stiamo facendo un buon lavoro”. Dal punto di vista tattico, Caserta ha le idee chiare: “Voglio una squadra aggressiva, che domini l’avversario. Costruiremo il gruppo su un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Mi interessa un calcio propositivo, con giocatori motivati”.

E sul tema budget ha commentato: “Conta poco. L’anno scorso squadre con risorse limitate hanno fatto grandi campionati. La differenza la fanno determinazione e spirito di sacrificio”. Chiamato a rispondere su nomi e mercato, Caserta è stato cauto ma ambizioso: “Stiamo cercando un giusto mix tra giovani ed esperti. Lavoriamo per portare in ritiro quanti più giocatori possibili. Sibilli è duttile e ha qualità tecniche e tattiche che apprezzo molto, lo valuteremo”.

Obiettivo dichiarato: “Puntiamo ai playoff, ma ci arriveremo solo con il lavoro quotidiano”. E sui sogni proibiti come Iemmello:“Impossibile prenderlo, è una bandiera del Catanzaro. Servono però giocatori decisivi negli ultimi venti metri, ma i più forti spesso le società se li tengono stretti”. Infine, Valerio Di Cesare ha sottolineato l’intenzione di costruire un progetto più solido, anche patrimonialmente: “Vogliamo provare a portare qualche giocatore di proprietà, anche se non è semplice. Oggi è più difficile trovare veri leader, il calcio è cambiato. Ma proveremo a costruire un gruppo solido, con calciatori che rispettino questa maglia”.

