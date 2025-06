A Bari bollino giallo per il caldo, sale allerta in Italia

Sale l’allerta per il caldo in Italia. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, domani – giovedì 27 giugno – saranno ben 13 le città contrassegnate con il bollino rosso, più del doppio rispetto alle sei segnalate oggi. Si tratta del livello 3 di allerta, che segnala condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche delle persone sane e attive, non solo su soggetti fragili come anziani, bambini piccoli o persone con patologie croniche.

Le città che domani toccheranno il livello massimo di allerta sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona. Saranno invece 10 le città in bollino arancione (livello 2): Cagliari, Catania, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste e Viterbo. Più contenuta la situazione nel resto del Paese, dove il caldo sarà comunque monitorato con bollino giallo a Bari, Civitavecchia, Genova e Messina.

Il Ministero ricorda che più a lungo persiste l’ondata di calore, maggiori saranno gli impatti negativi sulla salute, ed è importante adottare misure preventive come una corretta idratazione, evitare l’esposizione nelle ore più calde e prestare particolare attenzione a chi è più vulnerabile.

Foto freepik