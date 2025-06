A Bari una giornata per dire ‘no’ alle droghe

La Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di droghe è stata l’occasione, questa mattina, per trasformare la spiaggia di Pane e Pomodoro in un luogo di informazione, sensibilizzazione e dialogo sul tema delle dipendenze. L’iniziativa, promossa dal Comune di Bari in collaborazione con la cooperativa sociale CAPS, la Polizia Locale e la Protezione civile comunale, ha coinvolto cittadini, operatori e istituzioni in un percorso condiviso di consapevolezza.

L’evento, organizzato nell’ambito delle attività dei Comuni aderenti alla Rete Elide – la Rete degli enti locali per una politica innovativa sulle droghe – ha messo al centro il ruolo delle città nel contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, puntando su un approccio scientifico e concreto, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.

Dalle 9.30 alle 13, il presidio attivo all’ingresso della spiaggia cittadina, ha visto la partecipazione degli operatori del CAPS, da anni impegnati nel supporto alle persone tossicodipendenti e degli agenti della Polizia Locale, che hanno proposto attività formative e dimostrative sui rischi della guida sotto l’effetto di droghe o alcol. Grazie a simulatori tecnologici, i presenti hanno potuto sperimentare in prima persona le conseguenze delle alterazioni psicofisiche alla guida.

«Abbiamo voluto trasformare questa giornata in un momento utile e costruttivo – ha spiegato l’assessora alla Giustizia, Benessere sociale e Diritti civili, Elisabetta Vaccarella –. Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro i più giovani hanno potuto conoscere i pericoli legati alle droghe grazie a operatori esperti e qualificati».

L’assessora alla Vivibilità urbana, Carla Palone, ha invece posto l’accento sull’importanza della legalità e della sicurezza: «Con l’aiuto dei nostri agenti, abbiamo mostrato concretamente i pericoli legati all’uso di sostanze, soprattutto al volante. È stato un momento importante per ribadire il legame tra salute, sicurezza e responsabilità civica».

«L’aspetto che ci riguarda più da vicino – ha concluso Michele Palumbo, comandante della Polizia locale – riguarda l’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope prima di mettersi alla guida. Su questo abbiamo dei progetti in corso anche all’interno delle scuole. È un momento di sensibilizzazione e abbiamo scelto questa location che si presta meglio ad attirare cittadini, anche per raccogliere informazioni e proposte».

Alla giornata ha partecipato anche la Protezione civile comunale, con mezzi operativi e personale attivo nel progetto nazionale “Colonne Mobili Enti Locali”, a supporto delle comunità in caso di emergenze. Nel pomeriggio, l’attenzione si è spostata al Centro servizi famiglie e Casa della Legalità di San Girolamo, dove si è svolto l’evento “Dipendenze da sostanze”, un incontro rivolto a minori e adulti, incentrato sulla prevenzione e sull’educazione alla legalità. Un secondo appuntamento che ha completato una giornata dedicata alla consapevolezza, al dialogo e all’impegno comune per contrastare il fenomeno delle dipendenze in modo capillare e partecipato.