Carabiniere ucciso, Comune Bari conferisce cittadinanza onoraria

Si è aperta con un minuto di silenzio e un lungo applauso dedicato al brigadiere Carlo Legrottaglie, ucciso il 12 giugno a Francavilla Fontana da due malviventi, la cerimonia con cui il Comune di Bari ha conferito la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri. L’iniziativa, inizialmente prevista proprio per quel giorno, era stata rinviata in segno di lutto.

“A Legrottaglie e al suo senso di dovere e lealtà dedichiamo idealmente questa cerimonia”, ha dichiarato il sindaco Vito Leccese, rivolgendosi con affetto e vicinanza ai familiari del militare. “In oltre 200 anni di storia – ha aggiunto – l’Arma ha accompagnato gli italiani con instancabile impegno, abnegazione e umanità”. Il conferimento, deliberato all’unanimità dal Consiglio comunale lo scorso 16 aprile, è stato celebrato alla presenza del presidente del Consiglio comunale Romeo Ranieri e del generale Ubaldo Del Monaco, comandante regionale dell’Arma in Puglia.

“È la prima volta in trent’anni che ricevo un riconoscimento così importante – ha detto Del Monaco – e per noi è un grande onore che suggella il legame profondo tra l’Arma e il territorio, che dura dal 1814. Ma questo non è un traguardo, è un punto di partenza. Continueremo a essere l’Arma della gente e delle comunità, come ha fatto fino all’ultimo giorno Carlo Legrottaglie, sacrificando la propria vita. Un esempio sublime di quei valori che difendiamo ogni giorno”. Al termine della cerimonia, il sindaco ha consegnato al generale Del Monaco la delibera del Consiglio, una pergamena con la sintesi del provvedimento e un ulivo in ceramica, simbolo di pace.