Bari, Kamila Project Chess Circuit: prima tappa del torneo di scacchi

Si svolgerà domenica 29 giugno, a partire dalle ore 9.30, nell’atrio di Palazzo di Città, la prima tappa di “Kalima Project – Chess Circuit: 1st Summer Edition”, una giornata interamente dedicata agli scacchi, aperta a giocatori di ogni età e livello.

L’iniziativa, che unisce sport, cultura e valorizzazione del territorio, è promossa dal Laboratorio Scacchistico Barese con il patrocinio del Comune di Bari, insieme ai Comuni di Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Cellamare, Bitonto, Palo del Colle e Capurso. Il progetto prevede un circuito itinerante con dieci tappe estive, da giugno a settembre, ognuna delle quali ospiterà tre tornei distinti: Open ufficiale a variazione Elo Fide, torneo promozionale pensato per chi si avvicina al gioco, torneo Under 16 “Le Radici”, importante novità del circuito, aperto anche ai non tesserati per avvicinare i più giovani al mondo degli scacchi con premi, gadget e percorsi formativi dedicati.

Dopo la tappa a Palazzo di Città, sono previsti altri due appuntamenti a Bari: il 5 settembre nell’Opera Pia del Carmine a Bari Vecchia e il 20 settembre nella piazza del Municipio a Palese.

“Abbiamo scelto di sostenere con entusiasmo questo progetto – spiega Lorenzo Leonetti, consigliere comunale delegato alle relazioni con gli enti, associazioni, istituti aventi finalità sportive e ricreative – perché rappresenta un esempio concreto di come lo sport della mente possa essere strumento di educazione, dialogo intergenerazionale e promozione del territorio. Potere offrire la corte del Comune di Bari per questa prima esperienza è sicuramente un valore aggiunto per la disciplina sportiva, oltre che occasione per confermare l’apertura del Palazzo di Città e la sua capacità di accogliere le diverse istanze dal territorio. L’evento di domenica sarà un momento di festa, gioco e cittadinanza attiva nel cuore della città”.

Di seguito il programma della giornata di domenica, prima tappa del circuito.

Torneo Rapid Kalima – I tappa 12’+3″ – 8 turni

09.30 apertura al pubblico – accreditamento

10 discorso di benvenuto e inizio primo turno

13.30 pausa pranzo

15 ripresa del torneo (IV turno)

18 premiazione

Tutte le informazioni, regolamenti e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito

ufficiale www.labscacchibari.com/2023/kalima. In allegato la locandina.