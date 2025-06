Bari? Quarta in Italia per cuori spezzati: uno su due subisce ghosting

Tra focacce appena sfornate, tramonti mozzafiato sul mare e vicoli che sanno di poesia, Bari ha tutto il necessario per far nascere un amore. Eppure, quando si tratta di portare avanti una relazione, la città mostra il suo lato più “oscuro”. Qui, più della metà delle persone ha sperimentato il ghosting: uno su due racconta di essere stato lasciato senza una parola, come se l’altro fosse sparito nel nulla. E, cosa ancora più sorprendente, sempre il 55% dei baresi ammette di averlo fatto almeno una volta. I dati sono emersi da un report recentemente pubblicato dal sito Unobravo.

Questa duplice percentuale colloca di fatto Bari al quarto posto tra le città italiane dove il ghosting è più frequente. Non solo: il 19% degli intervistati ritiene addirittura che questo comportamento – interrompere ogni contatto senza spiegazioni – sia un modo accettabile per chiudere una frequentazione. Una cifra che lascia intuire quanto questa dinamica sia ormai normalizzata nel contesto sentimentale barese. Si parte con entusiasmo, ci si affaccia sul mare mano nella mano… e poi, nel giro di pochi giorni, una delle due figure si dissolve senza lasciare tracce.

A livello nazionale, il fenomeno è tutt’altro che raro: secondo l’indagine condotta da Unobravo su oltre 1.500 persone, in Italia quasi la metà degli adulti ha subito ghosting almeno una volta nella vita, e il dato sale vertiginosamente tra i più giovani. Ma mentre alcune città – come Rimini o Brescia – sembrano conservare un approccio più trasparente e diretto nei rapporti, altre, come Reggio Calabria, Taranto, Napoli e Bari, mostrano una tolleranza crescente verso il silenzio come chiusura definitiva. Il ghosting, però, non è solo una scorciatoia emotiva: è una pratica che lascia segni. La persona che lo subisce si ritrova spesso sospesa in un vuoto di spiegazioni, a interrogarsi su cosa sia andato storto. Questo tipo di rifiuto non esplicito può minare profondamente la fiducia in sé stessi e negli altri. Molti iniziano a dubitare del proprio valore, si chiudono, faticano a fidarsi di nuovo. I dati lo confermano: oltre un terzo degli italiani afferma di aver subito un calo di autostima dopo essere stato ghostato, e quasi la metà confessa che tornare a fidarsi è diventato più difficile.

Chi ghosta, invece, non sempre agisce con cattiveria. Spesso si tratta di persone che non sanno come affrontare un confronto o che provano disagio nell’esprimere un rifiuto. La scelta di sparire, però, resta un gesto che evita il dialogo e lascia l’altro privo di una chiusura. E anche chi compie questo gesto, nel tempo, può trovarsi a fare i conti con un senso di colpa latente o con emozioni mai chiarite. Bari, insomma, non è una città per cuori leggeri. Dietro i suoi scorci mozzafiato e la sua vivacità, si nasconde una realtà sentimentale più fragile di quanto sembri.

