Bimbo di un anno resta chiuso in casa, salvato dai carabinieri

Momenti di paura questa mattina per un turista francese di 38 anni residente in Svizzera e in vacanza in Salento a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. Un improvviso colpo di vento che da ore sferza tutto il Salento, ha fatto chiudere improvvisamente la porta della sua abitazione in cui è rimasto da solo il figlio di un anno, in camera da letto. Il 38enne ha chiamato il 112 chiedendo aiuto e due carabinieri sono intervenuti forzando una finestra basculante del bagno riuscendo a entrare nell’abitazione. L’intervento, durato circa mezz’ora, ha consentito di soccorrere il bambino, trovato in lacrime ma in buone condizioni di salute. Il bimbo è stato quindi affidato al padre che ha ringraziato i carabinieri.