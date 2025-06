Bollette luce: in quattro anni aumentate del 40%

Il rialzo delle tariffe dell’energia elettrica disposto oggi da Arera equivale ad un aggravio di spesa su base annua inferiore ai 12 euro a famiglia, ma se si confrontano i prezzi con quelli in vigore 4 anni si scopre che i vulnerabili pagano circa il 40% in più rispetto alle tariffe sul mercato tutelato del 2021. Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario per i vulnerabili per il terzo trimestre.

Con le nuove tariffe decise da Arera la bolletta della luce sale a circa 622 euro annui a utenza con 2.000 kWh di consumo, e risulta più alta di quasi il 40% rispetto alla bolletta media riferita allo stesso periodo del 2021 – spiega il Codacons – Ciò equivale ad una maggiore spesa da +166 euro annui a nucleo rispetto a 4 anni fa.