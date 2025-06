Bari, con il caldo tornano i cali di corrente: “A rischio attività”

Con il caldo tornano i cali di corrente in città, diverse le segnalazioni da diversi quartieri. A denunciarlo sono alcuni residenti, tra loro anche commercianti che, in previsione di un ulteriore incremento delle temperature temono per i possibili disagi che già non sono mancati negli scorsi anni. Tanti i cittadini che segnalano guasti a elettrodomestici, ma non solo.

“L’anno scorso ho buttato tutta la spesa in frigo, soldi buttati e di questi tempi non è mai bello – denuncia una cittadina – quest’anno abbiamo avuto solo avvisaglie con cali di corrente che fortunatamente non sono durati molto, ma sono stati tanti con luce che andava e veniva. Il mio frigo già da segni di cedimento e temo che nei prossimi due mesi possa solo peggiorare”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di alcuni commercianti. “L’anno scorso ho perso molti dei prodotti in frigo – spiega – i cali sono durati per molto tempo, alcune volte anche tutta la notte. Soldi che nessuno mi darà indietro. Quest’anno ancora non ci sono stati cali duraturi, ma molte volte la corrente è andata e tornata, anche questo crea un grande disagio e può causare danni. Mi auguro che la situazione non peggiori, le giornate più calde devono ancora arrivare”, conclude.