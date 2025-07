Bari, potenziati i collegamenti notturni dall’aeroporto

Da oggi, 1 luglio, partono i nuovi collegamenti dall’Aeroporto di Bari Palese alla Stazione di Bari Centrale in orario serale e notturno che resteranno attivi fino al 30 settembre.“La richiesta di potenziare il servizio di TPL dall’Aeroporto di Bari verso la città dopo le 20 e anche oltre la mezzanotte è giunta dall’utenza e dai rappresentanti dei territorio, che hanno segnalato discrepanze tra gli orari del servizio pubblico e quelli dei voli, causa spesso di notevoli disagi e disservizi per i viaggiatori”, ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento.

Nelle scorse settimane, infatti, l’Assessorato regionale ai Trasporti ha convocato un tavolo tecnico con la Città Metropolitana di Bari, il Comune di Bari, Cotrap, Ferrotramviaria e Aeroporti di Puglia nel quale sono state individuate le variazioni al programma di esercizio delle società di trasporto attive sulla tratta Aeroporto di Bari Palese/Stazione di Bari Centrale, così da offrire corse serali e notturne senza oneri aggiuntivi. Questi i nuovi orari: Ferrotramviaria (20.45; 21.33; 22.11; 22.56; 23.23); Cotrap (21.05; 21.30; 22.30; 23.30; 00.30; 01.30); Amtab (22.10). In aggiunta poi ci sono i servizi offerti dai taxi – di cui si apprende del rilascio a breve di nuove licenze da parte del Comune di Bari – e dal noleggio con conducente.

“Ringrazio tutti per la collaborazione – ha aggiunto l’assessore Ciliento -, in particolare, oltre ai miei uffici, Michelangelo Cavone, consigliere della Città Metropolitana di Bari con delega allo Sviluppo delle reti e delle connessioni territoriali, mobilità sostenibile e partecipate, e Domenico Scaramuzzi, assessore alla Cura del Territorio del Comune di Bari, con delega alle Opere pubbliche, Reti, Mobilità sostenibile. Abbiamo dimostrato che è possibile dialogare per trovare soluzioni che rispondano alle esigenze evidenziate dall’utenza e dai cittadini in generale e saremo pronti a monitorarne l’andamento. Dobbiamo essere sempre attenti ad ascoltare chi utilizza un servizio pubblico per cercare di renderlo più funzionale alle necessità di tutti. In questo caso inoltre si potenzia l’accessibilità all’Aeroporto, cosa che ha ricadute positive sul turismo e sull’economia dell’intera regione”.