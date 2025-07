Medici di famiglia a Bari: assistenza garantita dalle 8 alle 20

Medici di famiglia operativi h 12: entra oggi in vigore la nuova organizzazione dell’assistenza territoriale della ASL Bari. Come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale (29 novembre 2024, n. 1678), sono attive 40 Aft (Aggregazioni funzionali territoriali) dislocate sull’intero territorio aziendale, nell’ambito di una rete coordinata all’interno della quale operano circa 800 medici di Medicina generale che garantiranno una copertura assistenziale estesa e continuativa nei 12 distretti socio sanitari.

Ogni medico mantiene il proprio studio e i consueti orari, così come il rapporto di fiducia con i propri assistiti, ma coordina la propria attività con gli altri colleghi dell’Aft per garantire, a turno, la presenza di almeno un ambulatorio medico aperto dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 13-15, sabato e prefestivi nella fascia oraria 8-11. Grazie alle Aft i cittadini avranno un punto di riferimento anche quando il proprio medico non è disponibile. L’obiettivo è potenziare l’offerta ambulatoriale per quelle prestazioni che non possono essere rimandate, specie nel fine settimana, evitando accessi impropri al pronto soccorso e migliorando la continuità dell’assistenza

“Con questa nuova organizzazione – commenta il dg Luigi Fruscio – garantiamo una risposta più tempestiva ed efficace ai bisogni dei cittadini, anche al di fuori degli orari tradizionali degli studi medici. Le Aft permettono ai medici di lavorare in rete, condividere informazioni e assicurare continuità assistenziale: è una svolta culturale e organizzativa che guarda al futuro della medicina di prossimità.”

L’Area gestione risorse umane e l’Unità operativa personale convenzionato, dirette dalla dottoressa Annamaria Quaranta, in accordo con la Medicina generale, sono al lavoro in queste ore per favorire il miglior accesso ai cittadini, con una informazione diffusa e capillare sul territorio relativa a turni e orari.

Presso le Aft, i cittadini potranno essere visitati anche in assenza del proprio medico, potranno richiedere prescrizioni, e beneficiare dell’accesso ai propri dati clinici, tramite strumenti informatici integrati (fascicolo sanitario elettronico, ricetta elettronica, scheda sanitaria informatizzata).

Le aggregazioni funzionali territoriali saranno così distribuite: 8 nel distretto socio sanitario unico di Bari, 2 nel distretto Molfetta-Giovinazzo, 3 nel distretto Ruvo di Puglia, Terlizzi, Corato, 2 nel distretto Bitonto-Palo del Colle, 4 nel distretto Altamura, Gravina-Poggiorsini, Santeramo in Colle, 3 nel distretto Acquaviva, Toritto, Binetto-Grumo, Cassano Murge, Sannicandro, 2 nel distretto Bitetto, Bitritto, Modugno, 3 nel distretto Adelfia, Valenzano, Capurso-Cellamare, Triggiano, 3 nel distretto Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano, 3 nel distretto Conversano, Monopoli, Polignano, 3 nel distretto Casamassima, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Turi, 4 nel distretto Alberobello, Locorotondo, Castellana Grotte, Noci, Putignano.

Gli utenti potranno consultare gli orari di studio delle singole Aft e dei relativi turni nelle fasce orarie previste all’interno dello studio del proprio medico di famiglia che provvederà ad affiggerli.