Bari, sopralluogo per i lavori del Cnr nell’ex Manifattura

Si è svolto nel pomeriggio di oggi a Bari un incontro nella sede di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, durante il quale la governance di Invimit SGR, società interamente detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ha presentato le attività della società ai vertici di Confindustria e ANCE Bari e Barletta-Andria-Trani e a oltre 50 imprenditori del territorio.

La riunione si inserisce nel contesto degli incontri promossi dalla SGR su scala nazionale per presentare la Missione REgenera e per aprire una campagna di ascolto delle esigenze dei territori. Fondamentale per la tipologia di immobili di proprietà di Invimit è suscitare l’interesse degli investitori, degli sviluppatori e degli utilizzatori locali, al fine di cercare partner con cui sviluppare le potenzialità degli immobili e ricreare valore per il territorio.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati gli immobili facenti parte del portafoglio della società nel territorio pugliese, ed anche di altri sul territorio nazionale, e hanno risposto alle domande poste dai presenti. Nella mattinata, la governance di Invimit SGR ha svolto un sopralluogo ai lavori in corso presso l’immobile ex Manifattura Tabacchi a Bari di cui la SGR è proprietaria – attraverso il Fondo i3 Università.

All’esito del sopralluogo, la governance si è detta soddisfatta per l’avanzamento dei lavori, che si attestano attono al 60% e la cui conclusione rispetterà i tempi previsti del prossimo anno. La SGR ha ribadito, inoltre, la volontà di proseguire i dialoghi già avviati con l’Amministrazione comunale per definire un progetto di rifunzionalizzazione dell’immobile di interesse per la città.

“Oggi abbiamo avuto la possibilità di valutare le opportunità concrete di sviluppo che Invimit SGR sta generando sul nostro territorio con i suoi progetti di valorizzazione di importanti immobili pubblici della città di Bari come il progetto di riqualificazione della ex Manifattura Tabacchi. Sono iniziative di straordinario interesse per la città e per le imprese, iniziative che fanno bene a tutta l’economia, perché attivano una filiera molto ampia, che non coinvolge solo il settore dell’edilizia, delle società di ingegneria e architettura, ma anche tutto il mondo dei servizi, da quelli tradizionali a quelli più avanzati, e che, per questo motivo, fanno bene a tutta l’economia del territorio. Abbiamo il compito di rafforzare il partenariato pubblico-privato per contribuire a una visione condivisa dello sviluppo della città” ha dichiarato il Presidente di Confindustria Bari e BAT Mario Aprile.

“Con il meritorio progetto di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi Invimit SGR, insieme al Comune di Bari, ha creato le premesse di una forma di riscatto del quartiere Libertà attraverso la rifunzionalizzazione di un contenitore che non dialogava più con la città e che ora permetterà di generare ancora molte nuove opportunità, oltre alla sede del CNR, perché è un progetto ancora aperto e in divenire. Purtroppo in Italia manca ancora, dopo molti tentativi falliti, una legge di rigenerazione urbana nazionale che potrebbe rappresentare ‘la madre’ di tutta una serie di interventi di riqualificazione in termini di semplificazione e di certezza di strumenti” ha dichiarato il Presidente di Ance Bari e BAT Nicola Bonerba.

Con la serie di incontri di oggi nel capoluogo pugliese, Invimit SGR conferma il suo forte impegno nei progetti che riguardano le sue proprietà immobiliari al Sud e il dialogo costruttivo stabilito con le Amministrazioni delle città del Mezzogiorno quali Bari, Napoli ed altre per sviluppi che tengano conto delle esigenze dei territori nei quali gli immobili si trovano.