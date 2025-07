Bari, giù il muro in via Principessa Iolanda a Carbonara

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che sono partiti questa mattina i lavori di demolizione di una porzione del vecchio fabbricato esistente in via Principessa Iolanda, a Carbonara, propedeutici a realizzare il nuovo collegamento terminale della stessa strada con via Vittorio Veneto.

Il cantiere è finanziato con un importo di 119mila euro ed è stato preceduto dall’esproprio di circa 80 metri quadri di superficie. Il progetto ha l’obiettivo di rendere più sicura e fluida la circolazione nel centro di Carbonara, agevolando il traffico veicolare in quella parte del quartiere. Al termine di via Principessa Iolanda, infatti, fino a oggi per oltrepassare l’edificio di pianta triangolare, era necessario effettuare svolte particolarmente impegnative e strette, tanto da risultare impossibili per auto di medie e grandi dimensioni, nonché per i mezzi pesanti e mezzi di soccorso di grandi dimensioni. Con i lavori sarà eliminato il restringimento stradale al termine di via Principessa Iolanda e sarà realizzato il tratto terminale di collegamento tra via Principessa Iolanda e via Vittorio Veneto. Sull’area liberata dal fabbricato, al termine del completamento delle operazioni di abbattimento, sarà realizzata una piazzola a verde attrezzato, con panchine, arredo urbano e alberelli, collegata all’altra piazzetta vicina. Tutti i lavori, da cronoprogramma, termineranno entro metà settembre.

“Sono felicissimo perché dopo tanti anni, è arrivato per i residenti di Carbonara questo momento molto atteso – spiega l’assessore Scaramuzzi -. Dopo l’approvazione del progetto da parte della giunta al termine dalla precedente consiliatura, sono partiti gli espropri, terminati a primavera. Da oggi le ruspe stanno abbattendo il vecchio fabbricato dismesso, che rendeva complicate le manovre per le auto e quasi impossibili per i mezzi più ingombranti. In un paio di giorni l’immobile sarà demolito e si potrà finalmente liberare subito la viabilità di via Principessa Iolanda, facendo confluire il traffico veicolare in modo fluido e scorrevole in via Vittorio Veneto. La stradina su cui stiamo intervenendo rappresenta un collegamento fondamentale tra via Vittorio Veneto e via Ugo Foscolo, perché attraversa tutto il centro: il cantiere, quindi, rivoluzionerà la viabilità in questo quadrante di Carbonara. Al posto del vecchio fabbricato, nascerà una piazzetta con verde attrezzato, che contiamo di terminare a inizi settembre. L’intervento era uno degli obiettivi di mandato per Carbonara, insieme ad altre opere che riteniamo strategiche, dai lavori nel centro storico di realizzazione della fogna al rifacimento del basolato, alla rinascita del campo Leo Dell’Acqua con il suo parcheggio. Il prossimo obiettivo sarà la realizzazione di un’area attrezzata a parcheggio in via Ugo Foscolo, su cui stiamo lavorando per dare un ulteriore segnale di attenzione a questa zona della città”.

“L’avvio del cantiere di questa mattina è il risultato di un lavoro fatto negli scorsi anni, richiesto dai residenti di Carbonara ma anche da tutti coloro che si trovano ad attraversare il quartiere, e che fino ad ora avevano affrontato grandi difficoltà in quel punto – sottolinea la presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo – . È un importante tassello che si aggiunge ai numerosi progetti di riqualificazione che stiamo portando avanti e che ci riconsegneranno un Municipio rinnovato in tante sue strade e piazze strategiche, più sicuro e vivibile”.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, con ordinanza è stabilito il divieto di sosta con zona di rimozione forzata e restringimento di carreggiata fino al 31 luglio 2025 dalle ore 6 alle ore 18 lungo il tratto terminale di collegamento tra via Principessa Iolanda e via Vittorio Veneto, e lungo via Vittorio Veneto dal civico 146 al civico 162.