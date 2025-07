Bari, strade senza strisce e segnaletica: la denuncia

Una interpellanza urgente è stata inoltrata al Sindaco di Bari dal consigliere comunale Giuseppe Carrieri (Lega) per denunciare la totale assenza di manutenzione della segnaletica stradale in tutta Bari. Dal centro alla periferia sono ormai inesistenti le strisce pedonali e le linee di mezzeria sulle carreggiate, malgrado siano stati conclusi appositi accordi quadro per tutti i 5 municipi.

“Chiedo al Sindaco” ha detto Carrieri “di intervenire duramente presso i dirigenti comunali e gli assessori competenti, per sollecitare ogni iniziativa utile all’attivazione immediata degli accordi attuativi e in ogni caso per consentire alla Città di avere le proprie strade dotate almeno della segnaletica orizzontale. Non possiamo avere (per oscurare ragioni) carreggiate ben asfaltate e marciapiedi ben manutenuti, ma almeno le strisce pedonali e le linee di mezzeria devono essere immediatamente realizzate, ora che la stagione estiva consente queste attività manutentive. Ne va della sicurezza di pedoni e automobilisti e anche del decoro urbano. Presentiamo ai Cittadini e ai Turisti una Città sciatta, anche da questo punto di vista, malgrado le centinaia di milioni di euro di tasse che chiediamo annualmente”, conclude Carrieri.