Torna le ‘Le due Bari’, teatro, musica e danza in periferia

È stato presentato ieri mattina, a Palazzo di Città, il programma di “Le due Bari 2025”, una delle iniziative culturali e sociali più vaste e inclusive realizzate dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, che porterà spettacoli dal vivo – teatro, musica, danza, spettacolo viaggiante – nelle aree periferiche della città, offrendo esperienze culturali di qualità a tutte e tutti, direttamente “sotto casa”.

A rappresentare simbolicamente il legame tra centro e periferia è anche il logo del progetto, che raffigura il Ponte Adriatico, l’infrastruttura urbana che ha reso più fluido il collegamento fisico tra la Bari centrale e quella periferica. Non a caso, ad accompagnarlo è una suggestiva citazione di Pier Paolo Pasolini: “Alzato il sipario del buio la città compare in tutta la sua felicità adriatica”, quasi a voler evocare l’idea di una città che si rivela nella sua interezza proprio attraverso il linguaggio della cultura, dissolvendo le distanze e le ombre.

Dal 1° luglio al 30 settembre, non solo spettacolo, ma anche formazione, inclusione e accessibilità. “Le due Bari” prevede infatti laboratori gratuiti e percorsi di formazione, con una particolare attenzione rivolta a bambine, bambini e persone con disabilità. L’obiettivo è creare spazi in cui tutti possano sentirsi parte attiva della vita culturale della città.

36 progetti, 702 eventi gratuiti, 328 spettacoli tra musica, teatro, cabaret, danza e intrattenimento, 374 giornate di laboratorio.

Un programma ampio, variegato e accessibile, in particolare 100 degli appuntamenti in calendario si arricchiscono anche della presenza di interpreti in lingua dei segni italiana (LIS), ausili multimediali, cuffie antirumore, operatori specializzati in Braille e videoproiezioni con sottotitoli. L’obiettivo è rendere la cultura il più possibile accessibile ai diversi tipi di disabilità. Un passo concreto verso una programmazione più inclusiva, aperta e condivisa.

“Ci tengo ad aprire questa conferenza stampa, ancora una volta, con la più ferma condanna del genocidio in corso nella Striscia di Gaza – ha esordito il sindaco Vito Leccese nel corso della presentazione di questa mattina -: purtroppo la compagnia di danza palestinese, di cui era prevista l’esibizione nelle prime giornate di questa rassegna, non potrà essere con noi perché non le sono stati rilasciati i visti. Colgo quindi l’occasione per ribadire tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza al popolo palestinese.

Questa edizione de Le Due Bari, se possibile, è ancora più potente delle precedenti, sia in termini di supporto finanziario assicurato dall’amministrazione comunale, che ha investito quasi 2 milioni 400 mila euro per l’organizzazione degli eventi in tutti i 19 quartieri della città, sia per l’impegno straordinario profuso dall’assessora Paola Romano e dalla struttura comunale per fare in modo di fare partire gli appuntamenti già nel mese di luglio, impresa per nulla semplice. In tutti i quartieri, nei cinque Municipi, avremo dunque eventi spettacolari e formativi, secondo l’impostazione data alle Due Bari quest’anno, che punta a lasciare un segno, non solo a creare momenti spettacolari nelle piazze, nelle strade e nei luoghi di aggregazione. Vogliamo diffondere semi che dovranno germogliare nel tempo. Semi di cultura, perché la cultura è democrazia, libertà, crescita.

E questa città ha bisogno di crescere attraverso la cultura, in modo sano, verso un futuro diverso, senza snaturarsi e mantenendo inalterate la sua autenticità e le sue tradizioni. Come avrebbe detto Cocciante, vogliamo una città che non sia ‘bella senz’anima’: per conservare la sua anima, Bari deve fare leva proprio sulla cultura.

Animare le piazze significa soprattutto sottrarle alla criminalità, all’illegalità e all’insicurezza. Ecco perché ho chiesto all’assessora Romano di fare vivere grazie alle due Bari anche un luogo come piazza Cesare Battisti, da qualche giorno illuminata grazie un nuovo impianto, ma che ha bisogno di risplendere della luce che sono le persone sanno promanare”.

“Il programma che abbiamo il piacere di presentarvi questa mattina è il frutto del lavoro di un ‘gruppo d’assalto’ completamente al femminile – ha dichiarato l’assessora alle Culture Paola Romano – composto dalla dirigente della ripartizione Cultura Luciana Cazzolla, dalla funzionaria Lisa Pietropaolo e dalle presidenti dei cinque Municipi che hanno coordinato le attività dei consiglieri, e che ringrazio per la collaborazione.

Per questa nuova edizione de Le due Bari, accanto all’impegno amministrativo, c’è stato anche un grande lavoro di coordinamento: abbiamo voluto indicare e premiare degli spazi pubblici, consapevoli del fatto che gli spazi chiusi siano importantissimi, ma che animare le piazze, le strade e le aree verdi significa far vivere luoghi fondamentali per la crescita della città.

Abbiamo scelto di aumentare il sostegno economico riservato a questa misura, sostenendo per la prima volta nella storia della città con 2,4 mln di euro per garantire il diritto alla cultura e far sì che qualsiasi persona non si senta un cittadino di serie B ma possa godere sotto casa di una manifestazione teatrale, musicale o di danza ed esercitare attraverso i lavoratori il proprio diritto di immaginare, di imparare partecipando, ad esempio, a un laboratorio teatrale.

Sappiamo di aver chiesto agli operatori un grande sforzo per organizzare dei laboratori che accompagnino la fruizione culturale, e di questo vi siamo grati. Come pure di aver creduto in questo bando, in verità complesso, che ci consentirà, da oggi e fino al 30 settembre, di offrire circa 324 appuntamenti gratuiti nella città e 378 giornate di laboratorio per un totale di 702 iniziative.

Mi preme ringraziarvi anche per un’altra ragione, perché abbiamo deciso di avviare una sperimentazione chiedendovi di riservare una particolare attenzione all’accessibilità non solo degli spazi ma dei contenuti, perché se tutti hanno la possibilità di partecipare a un’attività culturale la città è più bella ed è, per così dire, pacificata. Delle 324 iniziative complessive ben 100 prevedono specifici strumenti sulla disabilità, ad esempio con repliche in linguaggio LIS o cuffie antirumore per le persone con autismo o audiodescrizione per alcuni appuntamenti. Un risultato di fondamentale importanza, che segna un cambiamento culturale se pensiamo che spesso le persone con disabilità non escono di casa e non esercitano, pertanto, il diritto alla città.

Ancora una riflessione: abbiamo voluto aumentare l’investimento riservato alle due Bari in controtendenza rispetto al dato nazionale perché vogliamo essere vicini agli operatori culturali in questo momento politico assai difficile ritenendo preziosi il loro lavoro e la loro professionalità: in questo caso, alleandosi con le realtà del terzo settore, le scuole e le parrocchie, ci aiuteranno a tenere insieme la città attraverso occasioni di coinvolgimento e fruizione culturale, con l’obiettivo di crescere insieme.

Infine una considerazione: il primo appuntamento di stasera parla di noi: Pulcinella all’inferno del Granteatrino riprende il cafone di Tommaso Fiore e ci parla della nostra storia e delle nostre radici.

Il programma è ricchissimo e tocca temi straordinariamente attuali, declinandoli attraverso i diversi linguaggi dell’arte: dall’attenzione al riciclo ai cambiamenti climatici, dalle guerre, alla lotta al patriarcato, dal ruolo delle donne al diritto al lavoro.

Un palinsesto estivo che ci rende orgogliosi e che sono certa incontrerà i gusti di tanti pubblici diversi”.

UN INVESTIMENTO STRATEGICO PER LA CRESCITA DELLA CITTÀ

“Le due Bari” è cultura che cura, che include, grazie anche a un investimento pubblico raddoppiato.

Controcorrente rispetto al trend nazionale di contrazione della spesa pubblica in cultura, il Comune di Bari ha aumentato il proprio impegno finanziario, approvando una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 che ha portato l’investimento complessivo di 2.429.047,94 di euro (di cui € 554.985,86 MIC + € 1.874.062,08 POC Metro 2014–2020), con un incremento dunque pari a 960mila euro rispetto allo stanziamento iniziale.

Questa operazione consente un’offerta capillare e diversificata in ogni quartiere, stimolando la crescita del settore culturale locale, la coesione sociale e l’inclusione territoriale.

“Le due Bari” nasce con un obiettivo chiaro: superare le barriere culturali e territoriali. È un progetto che porta cultura dove spesso non arriva, nei quartieri lontani dal centro, grazie a una progettazione condivisa con i Municipi e alla partecipazione attiva degli operatori culturali del territorio.

L’avviso pubblico che ha dato origine al programma è stato pensato per valorizzare il patrimonio culturale immateriale delle periferie, promuovendo:

· Spettacoli innovativi e partecipativi

· Laboratori continuativi dedicati alle arti performative

· Formazione di nuovi pubblici, con attenzione a giovani, famiglie e persone fragili

UNA GRANDE ALLEANZA PER LA CRESCITA CULTURALE

“Le due Bari” rappresenta dunque un patto tra istituzioni e operatori culturali per il rilancio della città attraverso la cultura. Un modello virtuoso che coniuga visione politica, rigore gestionale e qualità artistica.

IL PROGRAMMA DEI PRIMI 7 GIORNI

GLI SPETTACOLI

Il programma degli spettacoli de “Le Due Bari” si apre il 1° luglio, alle ore 20.30, al Teatro Abeliano con lo spettacolo teatrale Un Pulcinella all’inferno, firmato Granteatrino e ispirato alle parole ribelli di “Un cafone all’Inferno” di Tommaso Fiore per il progetto Felicità Adriatica – 4^ edizione (Granteatrino).

Il 2 luglio, doppio appuntamento teatrale: all’Arena ai Riciclotteri, ore 21, il collettivo INAD Theater presenta lo spettacolo di teatro e danza Jabra, per il progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro – ed. 2025 (ResExtensa). Nella stessa giornata, alle ore 20.30 il Teatro Casa di Pulcinella ospita Matutateatro con Cappuccetto Red, in programma per Felicità Adriatica – 4^ edizione (Granteatrino).

Il 3 luglio, alle ore 21, va in scena Tony Esposito in concerto all’Anfiteatro della Pace, per il progetto Componimenti sotto le stelle (Orchestra Saverio Mercadante). Alle ore 20.30, All’Auditorium Vallisa arriva Juliet, spettacolo di teatro (clown, mimo, canto) firmato Stefano Marzuoli, nell’ambito di Barifèst Theater (La Bautta). Sempre alle ore 20.30, si prosegue con il concerto/spettacolo Los Tanos Tango, portato in scena da Centracchio e Baldaracco alla Chiesa S. Marco Evangelista, per il progetto Emozioni in Movimento 2025 (Apulia Tango). Alle ore 19, al Giardino Giacomo Princigalli, il Riciclato Circo Musicale propone Musica del riciclo, concerto inserito in La Ghironda Festival – Rassegna di arte e cultura popolare dei 5 continenti (La Ghironda). Sempre il 3 luglio, alle ore 20.30, torna in replica al Teatro Casa di Pulcinella lo spettacolo Cappuccetto Red di Matutateatro, ancora nell’ambito di Felicità Adriatica – 4^ edizione (Granteatrino). Infine al Waterfront S. Girolamo, ore 19.30, la performance Ray della compagnia Scottish Dance Theatre, per Unite gli estremi e avrete il vero centro – ed. 2025 (ResExtensa).

Il 4 luglio, l’Anfiteatro della Pace ospita alle ore 21 il concerto Caro Pino ti scrivo, con Ettore Bassi e Debora Iannotta, proposto per il progetto Tra musica e parole (Gershwin). Al Chiostro ex Convento S. Chiara, va in scena alle ore 21 lo spettacolo di prosa Femminicidio, con un ampio cast firmato A. Radicci, A. Vasco, R. Rutigliano, G. De Astis, N. Rutigliano, M. Bono, G. Bellacosa, F. Del Giudice e N. Lanzillotta, per il progetto Suoni, passioni ed emozioni d’estate (Rava – A Sud del Racconto). Alla Fondazione Giovanni Paolo II, è in programma alle ore 19 lo spettacolo C’era una volta… o forse due, a cura di APS Teatro Osservatorio e ImProfficinaV con Compagnia Improvabili, per Le fiabe sono vere – IV edizione (Madimù). Al Parco Maugeri, alle ore 18, Arturo Del Muscio porta in scena lo spettacolo per bambini Curioso come San Nicola, per il progetto Cuori Urbani – IV edizione (AncheCinema). Infine, alla Villa Damiani va in scena alle ore 20.30 il concerto Gold di Maurizio Mastrini, nell’ambito del progetto In_Armonia-25 (Auditorium).

Il 5 luglio, alle ore 21, l’Arena ai Riciclotteri ospita due concerti inseriti nel progetto Sotto il cielo delle periferie 2025 – IV edizione (Associazione Culturale Time Zones): Al Doum & The Faryds portano sul palco Spirit Rejon, seguiti da Ashti Abdo con il suo live Kurdish Blues. Alle ore 21, al Teatro Casa di Pulcinella si ascolta La Flor Azul, live musicale con Paola Scoppa & Fernando Mazza Duo, proposto per Confini Labili (Abusuan ETS).

Il 6 luglio, alle ore 21, Nell’Auditorium Vallisa, il Duo Salvemini-Laera propone il concerto Suoni d’artificio – “Tra sentimento e virtuosismo”, per il progetto Tra musica e parole (Gershwin). Alla Parrocchia Madre della Divina Provvidenza, va in scena il concerto Morricone Story con l’Orchestra Sinfonica Federiciana, parte del progetto Sinfonie di periferia – Musica per unire (I Fiati). La danza è protagonista al Waterfront S. Girolamo, con due performance: Mahalaga Landscapes di Jil Crovisier, in programma alle ore 10, e All Smoke di A. Sangirardi / A. Raut, alle ore 10.20, entrambe inserite nel progetto Tracce di sale. Esplorazioni artistiche nel Mediterraneo – II edizione (Equilibrio Dinamico). Le stesse performance vengono replicate alle 12 in Piazza Diaz. Al Teatro Abeliano, Gardi Hutter porta in scena alle ore 20, Giovanna d’Arppo, spettacolo di teatro (clown, mimo), per il progetto Barifèst Theater (La Bautta).

Il 7 luglio, all’Auditorium Vallisa, va in scena alle ore 21 Sua Maestà il Pianoforte, concerto con Piero Di Egidio e Roberto Corlianò, per il progetto Componimenti sotto le stelle (Saverio Mercadante). Alle ore 18, al Parco Rossani, Christian Lisco presenta lo spettacolo per bambini Mr Big Circus Cabaret, all’interno del progetto Cuori Urbani – IV edizione (AncheCinema). Alle ore 20.30, il Teatro Abeliano ospita il concerto Da Morricone a Whitney Houston: il cinema sulle sei corde, con l’Orchestra di Chitarre De Falla, Erica Burdi e Danny Trent, per Bari Guitar Fest 2025 (De Falla). Alle ore 19, al Teatro Casa di Pulcinella il C.R.E.S.T., con Michele Cipriani e Arianna Gambaccini, porta in scena lo spettacolo per bambini Arianna nel labirinto, inserito in Le fiabe sono vere – IV edizione (Madimù). Alle ore 21, chiude la giornata lo spettacolo I confini del mare, una performance tra prosa e musica con Augusto Masiello e Mirko Signorile, al Teatro Kismet Opera, nell’ambito di E…state a Bari 2025 (Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli).

IL PROGRAMMA DEI LABORATORI

Insieme al programma degli spettacoli, il calendario de “Le Due Bari” comprende anche una ricca offerta di laboratori distribuiti su tutto il territorio cittadino. Al via il 1° luglio presso la sede de Il Lungomare che Vorrei a Santo Spirito, la Guida all’ascolto gruppi vocali a cappella italiani, in programma alle ore 10, nell’ambito del Levante International A Cappella Festival (Mezzotono). Nell’Auditorium della chiesa S. Maria del Monte Carmelo, parte Il gioco del teatro!, laboratorio di Dario Favia – Lasciateci le Ali dedicato ai più giovani, inserito nel programma E…state a Bari 2025 (Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli). Alle ore 18, nella sede di Mamme Contatto, prende forma Corpi in gioco: educare con il teatro, la leggerezza e la cooperazione, un laboratorio che intreccia teatro e pedagogia, inserito nel progetto Le fiabe sono vere – IV edizione (Madimù). All’Officina degli Esordi, alle ore 10, parte Che cos’è un DJ?, un laboratorio musicale dell’Associazione Spine nell’ambito del festival A-riva (Bass Culture). Sul waterfront di San Girolamo Touplay da il via al laboratorio Multiplayers. Gli individui e le culture, valorizzare le differenze, inserito nel progetto Tracce di Sale – II edizione, tra teatro e danza (Equilibrio Dinamico).

Il 2 luglio, alle ore 10, l’associazione Il Lungomare che Vorrei ospita Guida all’ascolto gruppi vocali a cappella italiani, per il progetto Levante International A Cappella Festival (Mezzotono). Nell’Auditorium della Chiesa S. Maria del Monte Carmelo doppio appuntamento: Il gioco del teatro!, di Dario Favia – Lasciateci le Ali per E…state a Bari 2025 (Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli), e alle ore 17.30 Senza la musica la vita sarebbe un errore di Maieutica, per BarinOn Festival 2025 – Vita di Piccinni in un prologo e sei quadri (EurOrchestra). Nella sede Mamme Contatto si svolge, alle ore 18, Corpi in gioco: educare con il teatro, la leggerezza e la cooperazione, per Le fiabe sono vere – IV edizione (Madimù). Al waterfront S. Girolamo va in scena Multiplayers. Gli individui e le culture, valorizzare le differenze di Touplay, per Tracce di sale. Esplorazioni artistiche nel Mediterraneo – II edizione (Equilibrio Dinamico).

Il 3 luglio, alle ore 10, si rinnova l’appuntamento de Il Lungomare che Vorrei con Guida all’ascolto gruppi vocali a cappella italiani, laboratorio musicale per Levante International A Cappella Festival (Mezzotono). Nell’Auditorium della Chiesa S. Maria del Monte Carmelo, ancora Il gioco del teatro! di Dario Favia – Lasciateci le Ali, per E…state a Bari 2025 (Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli), e alle ore 17.30 Senza la musica la vita sarebbe un errore, laboratorio musicale di Maieutica, per BarinOn Festival 2025 – Vita di Piccinni in un prologo e sei quadri (EurOrchestra). Da Mamme Contatto, alle ore 18, si tiene nuovamente Corpi in gioco: educare con il teatro, la leggerezza e la cooperazione, per Le fiabe sono vere – IV edizione (Madimù). In Piazza dell’Odegitria spazio a Bari narrata, a cura di I Custodi della Bellezza, per Bari Leggera (Malalingua). Alla Pro Loco va in scena Io, noi, la scena, di Sognando la ribalta, per Suoni, passioni ed emozioni d’estate (Rava – A Sud del Racconto). Al waterfront S. Girolamo torna Multiplayers. Gli individui e le culture, valorizzare le differenze, di Touplay, per Tracce di sale. Esplorazioni artistiche nel Mediterraneo – II edizione (Equilibrio Dinamico).

Il 4 luglio alle ore 10 presso la sede de Il Lungomare che Vorrei, si tiene Tecnica canora livello base, laboratorio musicale realizzato per Levante International A Cappella Festival (Mezzotono). All’Auditorium Accademia del Cinema Ragazzi, Doppia faccia: un viaggio nell’arte è il laboratorio teatrale curato da GET per Felicità Adriatica – 4^ edizione (Granteatrino Onlus). Nell’Auditorium della Chiesa S. Maria del Monte Carmelo, si tiene Il gioco del teatro!, laboratorio teatrale dell’Associazione Dario Favia – Lasciateci le Ali, per E…state a Bari 2025 (Compagnia Teatrale Tiberio), e alle ore 17.30 Senza la musica la vita sarebbe un errore, laboratorio musicale di Maieutica, per BarinOn Festival 2025 – Vita di Piccinni in un prologo e sei quadri (EurOrchestra). All’Officina degli Esordi, torna alle 10 Conosci la consolle, il laboratorio musicale a cura dell’Associazione Spine, per A-Riva Festival – IV edizione (Bass Culture). Al waterfront S. Girolamo, si svolge il laboratorio di teatro e danza Multiplayer. Gli individui e le culture, valorizzare le differenze, proposto da Associazione Touplay, per Tracce di sale. Esplorazioni artistiche nel Mediterraneo – II edizione (Equilibrio Dinamico).

Il 5 luglio, alle ore 10, prosegue negli spazi del Il Lungomare che Vorrei, il laboratorio Tecnica canora livello intermedio, per Levante International A Cappella Festival (Mezzotono). All’Auditorium della Chiesa S. Maria del Monte Carmelo, torna alle ore 17.30 Senza la musica la vita sarebbe un errore, di Maieutica per BarinOn Festival 2025 – Vita di Piccinni in un prologo e sei quadri (EurOrchestra). Alla Pro Loco, va in scena il laboratorio teatrale Io, noi, la scena, curato da Sognando la ribalta, per Suoni, passioni ed emozioni d’estate (Rava – A Sud del Racconto). Al waterfront S. Girolamo, ritorna Multiplayer. Gli individui e le culture, valorizzare le differenze di Touplay, per Tracce di sale. Esplorazioni artistiche nel Mediterraneo – II edizione (Equilibrio Dinamico).

Il 6 luglio nell’Auditorium della Chiesa S. Maria del Monte Carmelo si tiene alle ore 17.30 un altro appuntamento di Senza la musica la vita sarebbe un errore, di Maieutica per BarinOn Festival 2025 – Vita di Piccinni in un prologo e sei quadri (EurOrchestra). Al waterfront S. Girolamo prosegue Multiplayer. Gli individui e le culture, valorizzare le differenze, condotto da Touplay, per Tracce di sale. Esplorazioni artistiche nel Mediterraneo – II edizione (Equilibrio Dinamico).

Il 7 luglio l’Accademia dello Spettacolo Unika ospita Laboratori di musiche da film, per Bari Guitar Fest 2025 (De Falla). Alle ore 10, nella sede Il Lungomare che Vorrei arriva Tecnica canora livello avanzato, per Levante International A Cappella Festival (Mezzotono). Sempre alle ore 10, all’Officina degli Esordi, un altro appuntamento dell’Associazione Spina con La musica come materiale da mixare, nell’ambito di A-Riva Festival – IV edizione (Bass Culture). All’Accademia del Cinema Ragazzi si replica Doppia faccia: un viaggio nell’arte, di GET per il progetto Felicità Adriatica – 4^ edizione (Granteatrino Onlus). Nell’Auditorium della Chiesa S. Maria del Monte Carmelo, tornano Il gioco del teatro! di Dario Favia – Lasciateci le Ali, per E…state a Bari 2025 (Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli), e alle ore 17.30 Senza la musica la vita sarebbe un errore, di Maieutica per BarinOn Festival 2025 – Vita di Piccinni in un prologo e sei quadri (EurOrchestra).