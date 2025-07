Bari, aumentano i controlli sulle strade nel weekend

Week end all’insegna dei controlli congiunti tra la Polizia Locale di Bari ed I Funzionari della Mctc di Bari.

Venerdì 27 i controlli congiunti hanno riguardato i mezzi pesanti. 15 i veicoli sottoposti a controlli e 22 le violazioni contestate tra cui:

2 violazioni ex art. 179 c 2 e 9 per tachigrafi alterati;

1 violazione ex art 46 legge 298/1974 per trasporto abusivo di veicolo extracomunitario;

7 le violazioni per mancanza o inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento ex art. 78 e 79 cds;

10 le violazioni sui tempi di guida, riposo e velocità ex art. 174,178 e 142 cds;

2 le patenti di guida ritirate ai fini sospensione;

2 fermi amministrativi di complessi veicolari per 3 mesi.

Sabato 28 i controlli hanno riguardato la micromobilita’, 13 i veicolo sottoposti a controlli con banco di prova mobile della Mctc, di cui 6 biciclette a pedalata assistita e 6 ciclomotori, ad esiti dei controlli 10 veicoli sono risultati alterati nello specifico 5 ciclomotori e 5 biciclette a pedalata assistita, diverse le sanzioni contestate con fermi e sequestri finalizzati alla confisca. I controlli continueranno nei prossimi mesi.

“La sicurezza stradale passa attraverso la prevenzione, ma anche i maggiori controlli sulle strade sono una parte essenziale per contribuire a ridurre i numeri dell’incidentalità sulle nostre strade. I controlli sul traffico pesante da parte della Polizia Locale possono incidere significativamente sulle azioni finalizzate a ridurre il numero delle vittime stradali oltre a costituire valida garanzia per la concorrenza leale sul mercato nazionale ed internazionale dell’autotrasporto “