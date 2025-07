Bari, tutto pronto per Cremonini: potenziate corse bus

In occasione dei concerti di Cesare Cremonini previsti per questa sera e venerdì 4 luglio allo stadio San Nicola, l’Amtab, in accordo con l’amministrazione comunale, ha predisposto un piano straordinario per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico e delle aree di sosta. Il provvedimento rientra nella programmazione estiva degli eventi che si terranno nei mesi di giugno e luglio tra la Fiera del Levante e lo stadio, con l’obiettivo di garantire un servizio organizzato e agevolare l’arrivo degli spettatori in città.

Per i due appuntamenti musicali sarà attivato un servizio speciale di bus navetta tra piazza Aldo Moro (stazione centrale) e via Nicola Vernola (San Nicola), operativo fino alle 02.30 di notte, con una frequenza di circa 15 minuti. Il percorso non prevede fermate intermedie ed è obbligatorio il possesso del titolo di viaggio. Restano attive anche le corse della linea ordinaria 20, con partenza da piazza Moro dalle ore 6.20 e ultima corsa da Parco Adria alle 22.25.

Nei pressi dello stadio saranno inoltre operative le aree di sosta a pagamento, attive nei due giorni di concerto dalle ore 7.30 alle 24.00. La tariffa giornaliera sarà di 3 euro per le autovetture e di 12 euro per i bus. Per maggiori dettagli sul servizio è possibile contattare il numero verde Amtab 800.450.444.