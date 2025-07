Al via il servizio 118 con idromoto nel Barese

Al mare in sicurezza. A partire da oggi, 2 luglio, sino al 30 settembre 2025 è attivo il servizio di emergenza 118 con idromoto, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, sulla litoranea di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani. Il personale dell’emergenza ha a disposizione mezzi per il primo soccorso e sarà presente sulle spiagge tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 17. Le idromoto sono ubicate presso le sedi della Lega navale nelle quattro città coinvolte dal servizio.

“Quest’anno abbiamo implementato un servizio già precedentemente avviato sulle quattro cittadine costiere – dice il Commissario Straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo – rispondendo alle richieste delle Amministrazioni Comunali volte a garantire maggiore sicurezza sulle nostre spiagge per tutto il periodo estivo”.

“Il servizio di salvamento in mare interviene anche con dispositivi salvavita – spiega Donatello Iacobone, Responsabile 118 Asl Bt – attivando immediatamente l’ambulanza per gli interventi successivi se necessari. Raccomandiamo sempre la massima prudenza in mare, seguendo anche le indicazioni del sistema di segnalazione sulle spiagge. Ringrazio la Capitaneria di Porto e tutti coloro, a vario titolo, impegnati in questo fondamentale servizio”.