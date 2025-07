Controlli a Bari, 310 identificati e sanzioni nelle piazze centrali

Sono 310 le persone identificate nel corso dei controlli straordinari interforze ad “alto impatto” effettuati il 2 luglio nelle aree centrali di piazza Aldo Moro, piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti. Tra queste, 68 risultano avere precedenti penali o di polizia. L’operazione, decisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto il coinvolgimento delle forze dell’ordine e della Polizia Locale di Bari con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga e i reati contro la persona e il patrimonio.

Nel corso dell’attività sono state denunciate persone per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, traffico e detenzione di stupefacenti e detenzione per uso personale. Altri soggetti sono stati segnalati per violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Controllati anche due esercizi pubblici, uno dei quali è stato sanzionato per la somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito. I controlli si inseriscono nel piano di rafforzamento della sicurezza nelle zone sensibili della città.

Foto repertorio