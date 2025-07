Bari, in arrivo 30 nuove licenze taxi per potenziare il servizio

Presto a Bari potranno circolare trenta nuovi taxi, un potenziamento necessario per colmare le carenze registrate nelle ultime settimane, che hanno provocato proteste e disagi tra cittadini e turisti. Il Comune ha infatti pubblicato sul proprio sito istituzionale la graduatoria per il rilascio – a titolo oneroso – delle nuove licenze, al termine del concorso straordinario e della verifica dei titoli da parte della commissione esaminatrice. Dei 40 candidati risultati idonei, tre sono stati ammessi con riserva.

“Dopo l’annuncio della Regione Puglia relativo all’aumento dei collegamenti serali e notturni tra l’aeroporto e la stazione centrale, grazie alle corse aggiuntive di Ferrotramviaria e allo shuttle di Cotrap, il Comune completa questa strategia con il rilascio di trenta nuove licenze”, ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico Pietro Petruzzelli. “L’obiettivo è rispondere a una domanda crescente e a una situazione critica, certamente legata all’aumento vertiginoso dei turisti in città, che si riflette anche sulla mobilità dei baresi”.

Dei nuovi permessi, venti saranno destinati al servizio nelle fasce serali e notturne, con particolare attenzione agli utenti dell’aeroporto, mentre le restanti dieci licenze saranno riservate al trasporto delle persone con disabilità. In totale sono stati 59 i candidati ammessi all’esame, che verteva sul regolamento comunale taxi, toponomastica, siti storici, normative sui servizi pubblici non di linea e conoscenza della lingua inglese di livello minimo A2. La graduatoria resterà valida per tre anni e le licenze non potranno essere trasferite per almeno cinque anni, salvo particolari condizioni come età avanzata o inabilità permanente alla guida.

Nel frattempo, la cooperativa Taxi Bari negli scorsi giorni ha preso posizione su un recente episodio che ha coinvolto alcuni utenti: “Condanniamo fermamente quanto accaduto nella notte tra il 26 e il 27 giugno. Sono stati applicati costi non congrui a utenti, un comportamento che non riflette in alcun modo i valori della nostra categoria. Siamo dispiaciuti per l’accaduto e ci scusiamo con chi ha subito un’esperienza spiacevole”.

La cooperativa ha ribadito l’impegno costante per garantire un servizio di qualità, trasparente e rispettoso, annunciando il rafforzamento dei controlli interni e nuove iniziative di formazione incentrate sull’etica professionale e il rapporto con l’utenza. “Invitiamo tutti i passeggeri a segnalare eventuali anomalie: ogni segnalazione è per noi uno strumento prezioso per migliorare. Siamo a completa disposizione delle autorità per chiarire i fatti e adottare misure adeguate”. La categoria dei tassisti baresi intende tutelare l’utenza e rafforzare la fiducia nel servizio, assicurando che ogni corsa “sia un’esperienza positiva e affidabile per cittadini e visitatori”.