Cultura e musica nei quartieri di Bari, al via Municipi sonori

Musica nei quartieri di Bari, tutto pronto per Municipi Sonori. Lo rende noto l’assessora Paola Romano dichiarando che è pronta a partire la nuova edizione per “Municipi Sonori”, la manifestazione itinerante musicale promossa dall’assessorato comunale alle Culture con la collaborazione della Fondazione Teatro Petruzzelli.

Come di consueto, saranno cinque gli appuntamenti, uno per ogni Municipio, in programma da lunedì 7 a giovedì 17 luglio, a cura dell’Orchestra e del Coro della Fondazione Petruzzelli, diretti dal maestro Alessandro Palumbo.

I concerti avranno luogo tutti alle ore 21.00, secondo il seguente calendario:

· lunedì 7 luglio in via Titolo (Palese, Municipio V)

· martedì 8 luglio a Parco Mizzi (Loseto, Municipio IV)

· mercoledì 9 luglio a Corte Don Bosco (San Paolo, Municipio III)

· mercoledì 16 luglio in piazza Garibaldi (Murat, Municipio I)

· giovedì 17 luglio nel giardino Giacomo Princigalli (Mungivacca, Municipio II)

In programma: di Giuseppe Verdi, da “Macbeth” Preludio, Cori di streghe, “Che faceste?, Dite su!”, “S’allontanarono”, “Tre volte miagola”, di Gioachino Rossini, da “Il barbiere di Siviglia” Sinfonia, di Francesco Cilea, da “Adriana Lecouvreur” Coro e danza di Amorini, di Gioachino Rossini, da “La gazza ladra” Sinfonia, di Pietro Mascagni, da “Cavalleria rusticana” Intermezzo, di Umberto Giordano, da “Andrea Chénier” Coro di pastorelle, di George Bizet, da “Carmen” Preludio, Coro delle sigaraie, di Giuseppe Verdi, da “La traviata” Preludio atto I, Coro di zingarelle e mattadori, di Giuseppe Verdi, da “Nabucco” Sinfonia, Coro di schiavi ebrei, “Va, pensiero”.

“La prossima settimana ripartono i concerti itineranti di Municipi Sonori grazie alla disponibilità della Fondazione Petruzzelli, che con l’amministrazione comunale condivide l’idea di portare la cultura e la grande musica nei territori dei cinque Municipi – dichiara l’assessora alle Culture Paola Romano – in particolare nei luoghi più periferici della città.

Il calendario e le location dei concerti, anche per questa nuova edizione della rassegna, sono stati definiti e concordati con le presidenti e i consiglieri dei cinque Municipi che, meglio di chiunque altro, conoscono le specificità ed esigenze dei territori di riferimento. Portare i professori dell’Orchestra e gli artisti del Coro del Petruzzelli fuori dal teatro, anche in luoghi insoliti, risponde alla volontà comune di continuare a coltivare un nuovo pubblico, che altrimenti probabilmente non avrebbe occasione di fruire delle esibizioni di una realtà di eccellenza conosciuta in Italia e nel mondo”.

“Il Teatro Petruzzelli torna a incontrare la città, portando la sua musica nei cinque Municipi baresi e nei loro luoghi significativi – osserva Nicola Grazioso, sovrintendente pro-tempore Fondazione Teatro Petruzzelli -. Per noi questo è un momento di festa e di condivisione, un modo per celebrare la stagione estiva con la grande musica, offerta ai cittadini dal nostro Coro e dalla nostra Orchestra, che in questa edizione saranno diretti dal maestro Alessandro Palumbo. Il programma scelto comprende musiche di Verdi, Rossini, Cilea, Mascagni, Giordano e Bizet, con le parti cantate preparate con la guida di Marco Medved, maestro del Coro del Teatro Petruzzelli. Desidero ringraziare l’assessorato comunale alle Culture e le presidenti dei cinque Municipi per questa bella sinergia culturale che ogni anno ci vede insieme nel nome dell’arte e della musica”.

“Nel Municipio I la presenza operativa della Fondazione Petruzzelli è motivo di grande orgoglio – sottolinea la presidente Annamaria Ferretti – e costituisce un riferimento straordinario anche per la formazione del “pubblico di domani” attraverso l’educazione all’ascolto e alla partecipazione a opere e concerti. Far arrivare l’Orchestra del Petruzzelli nelle piazze, nei parchi o in luoghi dove la cittadinanza è abituata a ritrovarsi per scopo ricreativo è per me una grande occasione per sensibilizzare all’Arte, alla Musica e alla Bellezza. La scelta di piazza Garibaldi si collega a una sperimentazione in cui credo molto. Dopo un passaggio così prestigioso offerto da “Municipi Sonori”, finalmente anche questa piazza si apre a grandi eventi di carattere artistico. Continueremo a lavorare nel solco di questa proposta culturale, per cui ringrazio l’assessora Paola Romano”.

“Siamo orgogliosi di accogliere ancora una volta la rassegna “Municipi Sonori”, un’iniziativa di grande valore culturale ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità attraverso la musica – afferma la presidente Alessandra Lopez -. Portarla finanche nelle zone più periferiche dei nostri quartieri significa valorizzare gli spazi pubblici, promuovere l’inclusione e rendere la cultura accessibile a tutti, senza distinzioni tra centro e periferie. Un’esperienza condivisa, per cui ringrazio l’assessorato alle Culture, dove la bellezza della musica favorisce l’incontro e crea identità di luoghi e persone.

Il Municipio II crede fermamente che la cultura sia uno strumento fondamentale per la crescita sociale e personale, e “Municipi Sonori” dimostra concretamente come la musica possa unire, emozionare e far riscoprire i luoghi che viviamo ogni giorno”.

“La cultura abbatte i muri tra le periferie e il centro della città – commenta la presidente Luisa Verdoscia – perché è strumento di inclusione e fratellanza, ed è per questo che siamo lieti di poter proporre ai residenti una nuova occasione di incontro con la grande musica grazie ai maestri della Fondazione Petruzzelli. Il 9 luglio sarà la corte don Bosco al quartiere San Paolo, un nuovo spazio verde pensato per la socialità e il tempo libero, ad accogliere la tappa di “Municipi Sonori” nel Municipio III. Mi auguro che siano in tanti a partecipare a questo appuntamento e ringrazio l’assessora Paola Romano per aver confermato questa iniziativa itinerante nei Municipi”.

“Dopo il meraviglioso concerto tenuto a Ceglie nel periodo natalizio – ricorda la presidente Mariachiara Addabbo – il nostro Municipio ha voluto che l’appuntamento estivo con “Municipi Sonori” si tenesse nel parco Mizzi di Loseto, riaperto al termine di un lungo intervento di riqualificazione.

Luoghi diversi del nostro territorio che, grazie alla bellezza della musica e al talento degli artisti della Fondazione Petruzzelli, possono essere vissuti, apprezzati e perfino riscoperti dai cittadini di ogni età. Un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale e di decentramento culturale, realizzato grazie all’attenzione dell’assessorato comunale alle Culture”.

“Si prospetta un’estate ricca di eventi culturali nei quartieri che compongono il Municipio V – conclude la presidente Maristella Morisco -, a cominciare dall’appuntamento di lunedì prossimo con l’Orchestra e il Coro del Petruzzelli, che si esibiranno sul lungomare di Palese: un’occasione da non perdere per residenti e turisti che potranno vivere l’emozione della grande musica beneficiando dell’ebbrezza del mare e di questo meraviglioso panorama.

Portare eventi del genere nelle periferie, grazie alla preziosa collaborazione con l’assessorato alle Culture, permette a tutti di avvicinarsi allo spettacolo dal vivo, nelle sue diverse espressioni, accorciando le distanze generazionali e alimentando curiosità culturale in tutte le sue forme”.