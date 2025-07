Ondata di caldo: aumentano le prenotazioni dei viaggi all’aria aperta

L’ondata di caldo e il tempo stabile che stanno interessando gran parte d’Europa – inclusa l’Italia – stanno influenzando in modo diretto le scelte di vacanza degli europei e molti viaggiatori stanno optando per esperienze all’aria aperta, in campeggi e glamping, alla ricerca di natura, frescura e flessibilità.

Secondo Pitchup.com, piattaforma di prenotazione soggiorni outdoor in Europa, il 15 giugno è stata una giornata record con il maggior valore di prenotazioni dell’anno per l’Italia, registrando un +66% rispetto alla stessa data del 2024. Un boom che riflette anche l’aumento delle partenze last minute: il tempo medio tra prenotazione e arrivo in struttura si è ridotto del 21%, attestandosi a soli 20 giorni, segno che molti viaggiatori decidono all’ultimo momento di concedersi una fuga in un contesto naturale.

Pur restando invariata la durata media della permanenza, pari a 3 giorni, è aumentato il valore medio delle prenotazioni, grazie alla crescente popolarità del glamping. Gli utenti italiani sempre più spesso scelgono sistemazioni confortevoli e dal design ricercato, come tende safari, bungalow, lodge in legno immersi nel verde.

Nel complesso, il 2025 mostra segnali positivi per il settore: da gennaio, in Italia sono già state prenotate quasi 100.000 notti attraverso Pitchup.com, con un aumento del 10% del valore totale delle prenotazioni rispetto al 2024. Un trend che non interessa solo l’Italia: in tutta Europa, le prenotazioni sulla piattaforma stanno registrando picchi significativi.