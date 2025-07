A Bari Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili

La Fiera del Levante di Bari si prepara ad accogliere, per la prima volta, Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili, un evento innovativo, internazionale e profondamente partecipato, che si terrà da giovedì 14 a sabato 16 maggio 2026. Green Fair segna l’inizio di una nuova era per il Sud Italia, destinato nei prossimi anni a diventare il fulcro dello sviluppo delle energie rinnovabili.

L’iniziativa mette al centro un’idea chiara: le energie rinnovabili sono oggi le soluzioni più economiche, produttive e sostenibili, e il Sud Italia può e deve diventare il motore di questa transizione.

In un momento geopolitico di grande instabilità, Green Fair nasce per rispondere con visione e coraggio. Come sottolineano i promotori: “non è un’altra fiera, è una rivoluzione, un laboratorio aperto dove tecnologia, territorio e comunità si incontrano per immaginare insieme un futuro energetico libero, sicuro e giusto”.

UNA FIERA PER CHI FA, NON PER CHI ASPETTA

Green Fair si rivolge a chi ogni giorno affronta ostacoli nel permitting, a chi inventa nuove tecnologie, a chi costruisce impianti e cerca soluzioni per ridurre gli LCOE (Levelized Cost of Energy), a chi vuole aprire mercati e non subirli. È un’agorà partecipata dove cittadini, imprese, università, startup e istituzioni condividono strumenti, saperi e pratiche per accelerare la rivoluzione energetica.

“Green Fair non è una semplice fiera. È un evento progettato con il chiaro obiettivo di mettere in relazione aziende, territori, scuole, istituzioni e accademia in un confronto concreto sul futuro dell’energia. Vogliamo offrire uno spazio aperto, dove parlare di rinnovabili non solo dal punto di vista tecnico, ma culturale e sociale. L’obiettivo è costruire consapevolezza, scambio e azione, partendo proprio da noi, dai nostri territori. La partecipazione sarà gratuita e aperta con un ricco programma di attività per ogni età.”

— Maddalena Milone, CEO Meeting Planner, organizzatore ufficiale di Green Fair

UN INVITO ALLE IMPRESE CHE VOGLIONO ESSERE PROTAGONISTE

Green Fair si rivolge alle aziende che scelgono di non restare a guardare. L’obiettivo è dare spazio a realtà industriali, tecnologiche e progettuali che credono nella transizione energetica come leva di crescita, innovazione e autonomia strategica. Le imprese che vorranno partecipare come espositori avranno la possibilità di attivare relazioni, confrontarsi con i decisori, presentare soluzioni, prodotti e tecnologie all’interno di uno spazio dinamico e altamente qualificato.

Info https://greenfair.it/#join

Tra i partner hanno già aderito Nuova Fiera del Levante, Politecnico di Bari, Confindustria Puglia e Anci Puglia

“Nuova Fiera del Levante è entusiasta di supportare questo appuntamento fieristico, sottolineando la vocazione mediterranea all’incontro e allo scambio, fondamentale per comprendere il futuro delle fonti rinnovabili che sono sempre più centrali nella visione della Regione Puglia e delle aziende che in questo settore lavorano. Green Fair dà la possibilità a cittadini, istituzioni, imprese, università e giovani di ritrovarsi e costruire insieme un nuovo modello di sviluppo. Tali elementi sono la base per la riuscita di questa manifestazione il cui intento è avviare una rivoluzione verde che coinvolge tutti, senza lasciare indietro nessuno”, spiega Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante

COSA TROVERAI A GREEN FAIR

20 aree tematiche: Agrivoltaico e Integrazione Agricola Energetica, Eolico Offshore e Onshore, BESS (Battery Energy Storage System), Idrogeno Verde e Tecnologie a Idrogeno, Comunità Energetiche e Autoproduzione, Mobilità Sostenibile e Trasporti Green, Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale per l’Energia, Edilizia Green e Efficienza Energetica, Economia Circolare e Recupero Energetico, Servizi Finanziari e Incentivi per la Transizione Energetica, Idroelettrico e Micro-idroelettrico, Biogas e Biometano, Geotermia e Pompe di Calore, Solare Termodinamico e Solare a Concentrazione (CSP), Bioenergie e Biomasse, Marine Energy (Energia dal Mare), Smart Grids e Reti Intelligenti, Efficienza Energetica nell’Industria, Tecnologie per il Risparmio Idrico e la Gestione dell’Acqua, Formazione e Competenze per la Transizione Energetica.

Villaggio della Ricerca: Università, centri di ricerca e startup presentano soluzioni inedite e scenari concreti

Conferenze, workshop, incontri pubblici

Spazio aperto alla cittadinanza con attività divulgative per famiglie, scuole, imprese

CALL TO ACTION

Call to Institutions – Future Energy

In vista dell’edizione 2026, tutti gli espositori e gli ospiti della fiera saranno invitati a sottoscrivere un appello pubblico: Come immagini l’energia del futuro? Le risposte saranno raccolte, analizzate e curate sotto la supervisione del comitato scientifico, per diventare parte integrante del Manifesto di Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili, per chiedere politiche energetiche più coraggiose, inclusive e lungimiranti. Info https://greenfair.it/future-energy

UN COMITATO SCIENTIFICO PER GUIDARE L’INNOVAZIONE

Per rafforzare il legame tra ricerca, industria e politiche pubbliche, Green Fair ha istituito un Comitato Scientifico con il compito di orientare contenuti, visione e impatto dell’evento. A presiederlo sarà Umberto Berardi, professore ordinario di Fisica Tecnica al Politecnico di Bari e tra i principali esperti internazionali di sostenibilità ambientale in edilizia. Dopo una lunga esperienza accademica in Canada e negli Stati Uniti – dove ha ricoperto la Canada Research Chair e insegnato alla Toronto Metropolitan University e al Worcester Polytechnic Institute – Berardi è oggi direttore del centro di ricerca BeTOP e presidente della International Association of Building Physics (IABP). Autore di dieci libri e di oltre 400 pubblicazioni tra articoli scientifici e conferenze, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Frontiers Award 2024 e il premio Franco Strazzabosco dell’ISSNAF come miglior ingegnere italiano in Nord America.

“Green Fair è un laboratorio di futuro, ma anche un dispositivo di realtà. Per questo il Comitato Scientifico lavorerà per garantire coerenza tra visione e contenuti, stimolando il dialogo tra ricerca applicata, imprese e cittadini. La sfida energetica non è tecnica, è culturale: serve coraggio, ma anche rigore.”

— Umberto Berardi, presidente del Comitato Scientifico di Green Fair

Il Comitato Scientifico sarà composto da ricercatori, esperti, innovatori e rappresentanti del mondo universitario, con l’obiettivo di valorizzare le migliori pratiche e tecnologie per la transizione ecologica e di contribuire alla call lanciata dalla fiera.