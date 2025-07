False recensioni online: “Serve più trasparenza”

“Le recensioni online influenzano direttamente le scelte dei consumatori. Proprio per questo devono essere autentiche, trasparenti e non manipolabili. Un sistema poco regolamentato danneggia sia chi acquista sia chi vende onestamente”. Lo ha dichiarato l’Avvocato Simone Preite, Ufficio Legale Udicon, intervenendo oggi in audizione al Senato, in Commissione Industria, nell’ambito dell’esame della Legge annuale per le PMI.

“Servono regole chiare per garantire la trasparenza delle piattaforme. Criteri certi per verificare l’autenticità delle recensioni, possibilità di segnalare contenuti sospetti in modo motivato, e soprattutto il diritto a un contraddittorio rapido. Una risposta ben costruita può smascherare i malintenzionati e ristabilire la fiducia dei clienti. Siamo contrari alla rimozione selettiva delle sole recensioni negative dopo due anni. Così si rischia di alterare il rating in modo artificiale. Se si prevede l’oblio, deve valere per tutte le recensioni, positive e negative”, continua Preite.

“Chiediamo che le Associazioni dei Consumatori, iscritte al CNCU, siano coinvolte nella definizione dei codici di condotta. Non si può parlare di tutela senza ascoltare chi rappresenta i consumatori. Se questo modello funziona, va esteso anche ad altri settori oltre al turismo. Le recensioni digitali sono ovunque. Servono regole chiare, anche per tutelare le scelte d’acquisto da dinamiche opache”, ha concluso Preite.