Bari, anziani non più soli a casa: le iniziative sociali

Anche quest’anno gli anziani di Bari non resteranno soli in casa, prede della solitudine e di potenziali truffatori. Torna infatti con la terza edizione “R-Estate in compagnia!” il progetto della Uil Pensionati di Puglia, in collaborazione con l’associazione ADA Bari ODV, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le generazioni, coinvolgendo giovani volontari e creando un ambiente inclusivo, stimolante e sicuro agli ultrasessantacinquenni.

Il progetto ha preso il via il 30 giugno e proseguirà fino al 2 ottobre 2025 ed è stato inserito nel “Piano operativo a contrasto delle ondate di calore a tutela degli anziani e delle persone fragili” promosso dal Comune di Bari. Offre un ricco programma di attività gratuite, pensate per le pensionate e i pensionati che restano soli in città durante i caldi e afosi mesi estivi, per favorire l’incontro tra generazioni e promuovere l’invecchiamento attivo.

“Il grande caldo inizia a farsi sentire, ma abbiamo anche quest’anno una ricetta collaudata – spiega Tiziana Carella, segretaria generale della Uil Pensionati Puglia – : compagnia, ambiente accogliente e refrigerato, idee e proposte innovative, per restare attivi ed impegnati durante i caldi mesi estivi. L’obiettivo che vogliamo perseguire è quello di offrire sostegno, socialità, momenti di benessere e prevenzione, in risposta ai disagi legati all’emergenza caldo che colpiscono in maniera preponderante, anziani e persone fragili della nostra comunità e alla riduzione nel periodo estivo, dei servizi socio-sanitari e dei luoghi di aggregazione a loro dedicati. Insomma, l’antidoto creato su misura per le persone anziane, contro la solitudine e l’esclusione sociale ed i rischi legati alle temperature bollenti della nostra città”.

Altro passaggio importante è la indiretta forma di tutela degli anziani: “Il progetto R-Estate in compagnia rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le persone ultrasessantacinquenni – sottolinea la segretaria Carella – che nei mesi estivi restano sole in città e sono maggiormente esposte a disagi come l’emergenza caldo, l’esclusione sociale, e al rischio di truffe e raggiri, che purtroppo non va mai in vacanza. Il nostro intento è quello di costruire per loro una piccola oasi fresca, accogliente e protetta dove possano trascorrere l’estate con la compagnia dei loro pari, riscoprendo il valore della socialità e della solidarietà”.

Quest’anno, l’iniziativa prevede attività innovative e altamente partecipative, che hanno già riscosso grande successo nelle edizioni precedenti, con oltre 400 anziani coinvolti solo nel 2024, e picchi di partecipazione superiori alle 60 persone per singole attività.

Tra le novità 2025:

• Corso avanzato su smartphone e competenze digitali;

• Laboratorio “AnzIAni e Intelligenza Artificiale: per un Invecchiamento Attivo 4.0”;

• Visite guidate interattive e turismo virtuale;

• Laboratorio cognitivo “AttivaMente – Non farti battere dal tempo” in collaborazione con l’associazione Alzheimer Italia – Bari.

Riproporremo attività ormai consolidate come:

• Sportello di ascolto antitruffa;

• Lettura, giochi da tavolo, musica e cinema;

• Incontri informativi su previdenza, fisco e salute;

• Educazione alimentare e promozione di corretti stili di vita;

• Distribuzione di acqua e frutta nei luoghi frequentati da anziani e persone senza fissa dimora.

Il progetto punta anche a rafforzare il legame tra le generazioni, coinvolgendo giovani volontari e creando un ambiente inclusivo, stimolante e sicuro.

“Con questa iniziativa – conclude Carella – vogliamo essere una risposta concreta ed un presidio nel cuore della città di Bari, offrendo non solo assistenza e tutela, ma anche momenti di aggregazione di qualità, di cultura e condivisione a tutto tondo”.