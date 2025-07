Lavori per Brt a Bari, cambia capolinea bus Piscine Comunali

A partire da lunedì 7 luglio 2025, il capolinea Amtab delle Piscine Comunali sarà temporaneamente trasferito in via di Maratona, sul lato destro della carreggiata, nell’area adiacente allo stadio della Vittoria. Lo comunica l’Amtab, in seguito all’avvio dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell’area tra via Verdi e via di Maratona, interessata dal progetto BRT del Comune di Bari.

La nuova disposizione comporterà modifiche temporanee alla circolazione e ai percorsi delle linee 2, 2/, 6, 22, 27 e 42, che effettueranno partenza e arrivo presso il nuovo capolinea provvisorio. Nel dettaglio, per la linea 2, i bus in partenza dal nuovo capolinea percorreranno via Verdi, via Accettura, via Mascagni e via di Maratona prima di riprendere l’itinerario ordinario. Nessuna variazione, invece, per il percorso in arrivo dal centro sportivo Japigia.

La linea 2/, in partenza da via di Maratona, svolterà direttamente in via Verdi per poi riprendere il normale percorso. Viceversa, i mezzi in arrivo da via Conenna svolteranno in via Accettura, poi via Mascagni, per attestarsi al nuovo capolinea. Modifiche simili per la linea 6: sia in partenza da via di Maratona sia in arrivo da Parco Domingo, il percorso seguirà l’anello via Verdi – Accettura – Mascagni per poi rientrare su via di Maratona.

Per quanto riguarda le linee 22, 27 e 42, in partenza da via di Maratona i bus svolteranno a sinistra su via Verdi e proseguiranno secondo l’itinerario standard. I mezzi in arrivo da Torre di Pizzo, via Rosalba e dal Park & Ride “Pane e Pomodoro”, invece, una volta giunti in via Verdi, imboccheranno via Accettura e via Mascagni prima di raggiungere il capolinea provvisorio. Per limitare i disagi all’utenza, l’Amtab ha predisposto un servizio di coordinamento esterno durante tutta la durata delle modifiche. Il nuovo assetto resterà in vigore fino a nuove disposizioni.