Bari, caos per la posta a Palese: “Consegne sbagliate”

Una problematica che puntualmente, a fasi alterne, si ripete, gettando nel caos i residenti. Parliamo di Palese dove, anche questa estate, molti denunciano problematiche nella consegna della posta. C’è chi si ritrova nella casetta postale lettere indirizzate ad altri e chi invece riceve in ritardo le bollette. A denunciarlo sono alcuni residenti.

“Ricevo spesso le lettere indirizzate ad altre persone – spiega una cittadina – eppure il nome e cognome sulla mia cassetta postale c’è, basterebbe leggere. Ogni volta mi ritrovo costretta a prendere le lettere e trovare il modo di farle recapitare ai diretti interessati. Un servizio che non spetta a me”, conclude. Disagi si registrano anche per alcune consegne in ritardo relative alle bollette. “Non penso che questo sia un disagio provocato dal servizio postale – spiega un cittadino – però accade e la cosa è preoccupante. Spesso le bollette arrivano in ritardo così, in assenza della possibilità di gestire da applicazione se non con il supporto dei miei nipoti, mi ritrovo spesso a pagare in ritardo con il rischio di un sovrapprezzo”, conclude.

Foto Freepik