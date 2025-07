Cucina, ricchi di vitamine e minerali: in tavola i fagiolini

Ricchi di vitamine e alleati della salute, in tavola oggi portiamo i fagiolini. Spesso confusi con una semplice verdura, i fagiolini appartengono in realtà alla famiglia dei legumi e racchiudono un vero tesoro di nutrienti essenziali. Teneri, versatili e leggeri, sono perfetti per chi cerca gusto e benessere in cucina, soprattutto nei mesi estivi. Ma andiamo per gradi.

Ricchi di vitamina C, vitamine del gruppo B e acido folico, i fagiolini sono un toccasana per il sistema immunitario e per la produzione di energia. L’apporto di acido folico, in particolare, li rende ideali durante la gravidanza e nei periodi di stanchezza fisica o mentale. Sul fronte dei minerali, spiccano per la presenza di calcio, ferro, potassio, fosforo, silicio e magnesio. Il calcio contribuisce al mantenimento di ossa forti, il silicio (spesso trascurato) gioca un ruolo chiave nella formazione dei tessuti connettivi e nel rafforzamento di capelli e unghie, mentre il magnesio favorisce il rilassamento muscolare e il benessere mentale.

I fagiolini sono anche una miniera di fibre, utili per la regolarità intestinale e per depurare l’organismo. Ma non finisce qui: contengono potenti antiossidanti come betacarotene, luteina e zeaxantina, che contrastano i radicali liberi, proteggono la vista, migliorano l’elasticità della pelle e promuovono una sana circolazione. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

Fagiolini al forno speziati e gratinati

Lessate i fagiolini e lasciateli intiepidire. In una padella scaldate l’olio, poi fate rosolare aglio e porro a fuoco dolce. Aggiungete la farina, mescolate bene e unite i fagiolini. Sfumate con vino bianco e lasciate insaporire. Trasferite il tutto in una teglia da forno, cospargete con curry, paprika, parmigiano e pangrattato. Infornate a 200°C per 10-12 minuti, finché si forma una crosticina dorata.

Maxi insalata di fagiolini

Lavate e spuntate i fagiolini, poi lessateli in acqua salata per 8-10 minuti finché sono teneri ma ancora croccanti. Scolateli e lasciateli raffreddare. Tagliateli a pezzetti e metteteli in una ciotola. Aggiungete aglio tritato, aceto di mele, tonno sgocciolato e olio extravergine. Se desiderate, arricchite con gli ingredienti facoltativi per una versione ancora più ricca e saporita. Servite fredda.