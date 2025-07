Turismo, dai trulli alla natura selvaggia: ecco Fasano

Incastonata tra il blu dell’Adriatico e le morbide colline della Valle d’Itria, Fasano è uno scrigno di meraviglie pugliesi, in cui paesaggio, storia e tradizione si intrecciano in un equilibrio perfetto. Situata nella provincia di Brindisi, questa cittadina si rivela al visitatore con un’identità duplice: agricola e aristocratica, rurale e marittima, sacra e selvaggia.

Il fascino senza tempo del centro storico



Il centro storico di Fasano è un intreccio di vicoli bianchi e archi in pietra viva, dove il tempo sembra essersi fermato. Le sue piazze scenografiche, come Piazza Ciaia, sono il cuore pulsante della città. Qui si affacciano edifici iconici come il Palazzo dell’Orologio, con la sua torre che da secoli scandisce il ritmo quotidiano della comunità, e il Palazzo Municipale, un tempo residenza della nobile famiglia Ciaia. A pochi passi, si svela l’eleganza barocca della Chiesa Matrice di San Giovanni Battista, fulcro delle celebrazioni patronali, e la suggestiva Chiesa di San Francesco da Paola, scrigno di affreschi e silenzi. I Portici delle Teresiane, nati per proteggere le monache e i passanti dalle intemperie, oggi accompagnano il passo dei viaggiatori curiosi. E poi c’è l’Arco del Balì, antico ingresso al borgo medievale e collegamento simbolico con la storia militare dei Cavalieri di Malta.

Il Museo che racconta l’anima popolare della città



Per chi desidera conoscere l’anima popolare della città, una visita al Museo della Casa alla Fasanese è imprescindibile. Qui, tra mobili d’epoca, utensili rurali e ambienti ricreati con cura, si rivive la quotidianità semplice ma intensa delle famiglie contadine fasanesi. Ogni oggetto è memoria, ogni stanza un racconto.

Tra uliveti secolari e trulli incantati



Fasano è anche campagna, profumata di terra e di olio. L’entroterra è un mosaico di uliveti secolari, che disegnano il paesaggio come un’opera d’arte naturale. Il loro frutto, trasformato in olio extravergine di altissima qualità, è uno dei tesori più preziosi del territorio. E appena si alzano gli occhi verso le colline, compaiono i famosi trulli, con le loro cupole in pietra a secco, simboli della Valle d’Itria e riflesso della sapienza costruttiva di un tempo. Alcuni sono oggi residenze turistiche di charme, ideali per un soggiorno autentico e rilassante.

Natura e archeologia: due anime, una destinazione



Ma Fasano sorprende anche con la sua natura esuberante e il suo passato millenario. Il Parco faunistico Zoosafari, uno dei più grandi in Europa, è un’esperienza unica per grandi e bambini: si attraversano paesaggi africani in auto, tra leoni, giraffe, elefanti e zebre, in un contesto rispettoso e immersivo. A pochi chilometri, il Parco Archeologico di Egnazia racconta un’altra storia: quella dell’antica città messapica e romana, tra necropoli, mura, pavimenti musivi e resti di una basilica paleocristiana che affaccia sul mare. È un luogo dove la storia affiora tra le onde e il vento, sussurrando leggende di un tempo remoto.