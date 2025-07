Bari, Leccese è il terzo tra i sindaci più amati d’Italia

Con il 61% di gradimento, il primo cittadino di Bari, Vito Leccese (eletto nel 2024) è al terzo posto tra i sindaci più amati. Il dato emerge dall’analisi del “Governance Poll” sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, che oggi l’ha pubblicata.

Per la prima volta il Governance Poll incorona inoltre un sindaco di Fratelli d’Italia. Marco Fioravanti, al secondo mandato alla guida di Ascoli Piceno, apre infatti l’edizione 2025 della rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore per rilevare il gradimento dei sindaci. Lo sprint di Fioravanti manda al secondo posto Michele Guerra, sindaco di Parma e vincitore lo scorso anno, mentre a chiudere il podio interviene un ex aequo fra una novità e una conferma.

La prima è rappresentata da Vito Leccese, alla sua prima prova nel Governance Poll dopo l’elezione dello scorso anno a sindaco di Bari, che prosegue la tradizione avviata dal suo predecessore Antonio Decaro nel portare il capoluogo pugliese in alto nella graduatoria sul consenso dei sindaci.

Successore di Decaro, ma alla guida dell’Anci, è anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, frequentatore abituale delle vette della classifica (nel 2024 era secondo). Tra gli altri sindaci pugliesi in classifica, Maria Aida Episcopo (Foggia) è al 19/o posto con il 57% di gradimento, Giovanna Bruno (Andria) al 34/o con il 55%, Adriana Poli Bortone (Lecce) al 65/o con il 52%, Giuseppe Marchionna (Brindisi) al 93/o con il 46%.