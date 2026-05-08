Bari, a Poggiofranco viabilità “vietata” ai diversamente abili: “Costretti a chiedere aiuto per attraversare”

Marciapiedi senza scivoli, attraversamenti difficili da percorrere e ostacoli quotidiani per persone fragili e con difficoltà motorie. La denuncia arriva dal quartiere Poggiofranco, dove Gigi Intranò, consigliere del Municipio 2 ha segnalato una situazione definita “inaccettabile” all’incrocio tra via Papa Innocenzo XII e via del Concilio Vaticano II.

Al centro della segnalazione la vicenda di un cittadino malato oncologico che, insieme alla madre affetta da una grave patologia, sarebbe costretto spesso a chiedere aiuto anche solo per superare un marciapiede, raggiungere l’ufficio postale o fare acquisti nei negozi della zona. Secondo quanto denunciato, nell’area mancherebbero ancora scivoli e attraversamenti adeguati, rendendo particolarmente difficoltosi gli spostamenti per persone con fragilità o disabilità.

“Scene che nel 2026 non dovrebbero più esistere”, viene sottolineato nella nota diffusa dal consigliere municipale, che parla di una città ancora lontana da una reale inclusione sul fronte dell’abbattimento delle barriere architettoniche. “La vera inclusione non si misura con slogan o campagne di facciata, ma con interventi concreti capaci di abbattere realmente le barriere architettoniche”, si legge ancora nella denuncia. Il consigliere ha annunciato la richiesta di un intervento urgente agli uffici competenti affinché venga verificata e risolta la situazione segnalata, con l’obiettivo di garantire maggiore accessibilità e sicurezza ai cittadini.