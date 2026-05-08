L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti a Bari dall’8 al 10 maggio

Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

EVENTI E MOSTRE

Sabato 9 maggio, nella Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, il sindaco di Bari Vito Leccese interverrà alla cerimonia in ricordo del 48° anniversario dell’omicidio di Aldo Moro, ucciso il 9 maggio 1978 dalle Brigate Rosse dopo una lunga prigionia.

La commemorazione, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Federazione dei Centri Studi “Aldo Moro” e l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, prevede due distinti momenti: alle ore 10, deposizione di una corona di alloro dinanzi al monumento commemorativo dello statista pugliese in piazza Moro; alle ore 11, deposizione di una corona di alloro presso la lapide dedicata ad Aldo Moro e agli agenti della sua scorta, ubicata sulla facciata di Palazzo di Città, in corso Vittorio Emanuele.

La Città di Bari si prepara ad accogliere la dodicesima edizione del Villaggio del Gusto – CAB Edition 2026, che si terrà fino al 10 maggio presso Largo Giannella, sulla suggestiva Rotonda del Lungomare. Presente anche un mercatino artigianale.

Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città con l’organizzazione, da novembre 2025 a giugno 2026, di 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e percorsi scolastici e 8 eventi di comunità, tutti gratuiti.

Fino al 10 maggio il calendario propone attività dedicate a San Nicola e alla Festa della Mamma, oltre a laboratori di fotografia. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione.

Domenica 10 maggio

Piazza Cesare Battisti

· Festa della mamma: legami, creatività e comunità – ore 10.30-13 Un evento dedicato alla Festa della Mamma che trasforma la piazza in uno spazio di incontro, relazione e partecipazione attiva. L’iniziativa promuove il valore dei legami familiari e affettivi attraverso attività inclusive pensate per coinvolgere mamme, bambini e cittadini di tutte le età. Il programma prevede momenti di movimento e condivisione, come la danza in piazza mamma-figlio/a, occasione di espressione emotiva e connessione, e un laboratorio creativo con materiali di riciclo, in cui realizzare piccoli oggetti artigianali stimolando creatività, collaborazione e attenzione alla sostenibilità. Partner: APS NonSeiSolaBari

Piazza Cesare Battisti Occhi sulla piazza – ore 11-13 Un laboratorio camminato itinerante attraverso la piazza alla ricerca di immagini da immortalare, di scatti di bellezza, per scoprire la città attraverso lo sguardo e l’obiettivo dei partecipanti. Le foto più originali saranno selezionate per una mostra che avrà luogo nei mesi successivi in una delle due piazze. Partner: Associazione fotografi di strada

Domenica 10 maggio torna Bimbimbici, la tradizionale pedalata in sicurezza promossa da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per incentivare, in particolare, tra i giovani e giovanissimi l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, a partire dal bike2school. Anche per la 27° edizione della manifestazione saranno tre i bicibus in partenza, alle ore 8.45, da Prato Lagemma (Carbonara), dalla stazione della metro Tesoro (San Paolo) e dall’Ipercoop (Japigia), con arrivo al parco di Punta Perotti, dove i ciclisti potranno riposarsi e partecipare alle attività di animazione organizzate dall’associazione Sportogether. Dopo circa un’ora i tragitti saranno ripercorsi al contrario.

TEATRI e MOSTRE

Teatro Piccinni (Corso Vittorio Emanuele II, 84) ospita l’inaugurazione del Festival Maggio all’Infanzia 2026. L’evento principale è sabato 9 maggio alle 18:30 con lo spettacolo “Altri Pinocchi: Pinocchio” della compagnia Zaches Teatro

Teatro Kismet (Strada San Giorgio Martire 22) Nel weekend dell’8-10 maggio 2026 ospita eventi all’interno del festival “Maggio all’infanzia” (29ª edizione – Altri Pinocchi), con un programma ricco di teatro e circo contemporaneo. Domenica 10 maggio è in programma lo spettacolo “Cappuccetto Rosso nel bosco” della compagnia Zaches Teatro

FIno al 17 maggio 2026 presso la suggestiva Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10 – Bari Vecchia) sarà allestita la mostra d’arte “Miracula. San Nicola nell’iconografia europea” promossa dall’Aps Martinus con la collaborazione di Nicola Cortone, scrittore e cultore di arte popolare, in occasione della terza edizione della rassegna culturale Giardini di Pietra – Luoghi, versi e storie a Bari Vecchia. La mostra intende raccontare la straordinaria diffusione della figura di San Nicola nell’immaginario religioso, popolare e artistico europeo tra XVIII e XIX secolo, attraverso un percorso dedicato alle immagini devozionali che hanno accompagnato per secoli la fede popolare.

MUSICA

Bari, la musica che attraversa l’anima: alla Sala del Mutilato il “Recital intimo” di Misurecomposte In occasione dei festeggiamenti per la Festa di San Nicola, l’associazione propone un viaggio nelle emozioni dall’opera alla canzone classica napoletana. Un viaggio tra epoche, stili e sentimenti, capace di unire la grande opera lirica alla tradizione della canzone classica napoletana. È questo il cuore di Recital intimo, l’appuntamento proposto dall’Associazione Misurecomposte in occasione dei festeggiamenti per la Festa di San Nicola, in programma il 9 maggio nella Sala del Mutilato di Bari. Sul palco il duo Felix, composto da due autorevoli artisti: il soprano Marilena Gaudio e il pianista Flavio Peconio, che daranno voce a un repertorio che attraversa la storia della musica, intrecciando le pagine immortali di Bellini e Puccini con le suggestioni di Gershwin, Tosti, Lama e Di Capua. A fare da filo conduttore, i Notturni di Chopin, capaci di accompagnare il pubblico in una dimensione più raccolta, quasi confidenziale, dove la musica si fa racconto interiore.

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