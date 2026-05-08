Bari ricorda Aldo Moro e Peppino Impastato, domani la commemorazione

Bari si prepara a ricordare Aldo Moro e Peppino Impastato nel 48esimo anniversario del loro assassinio, avvenuto il 9 maggio 1978 rispettivamente per mano delle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia e della criminalità organizzata.

Nel dettaglio, in occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, il Comune di Bari, insieme alla Federazione dei Centri Studi “Aldo Moro” e all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha organizzato una cerimonia commemorativa articolata in due momenti istituzionali. Alle ore 10 sarà deposta una corona d’alloro davanti al monumento dedicato allo statista pugliese in Piazza Aldo Moro. Un secondo momento si terrà alle 11 davanti alla lapide commemorativa collocata sulla facciata di Palazzo di Città, in corso Vittorio Emanuele, dedicata ad Aldo Moro e agli uomini della sua scorta uccisi nell’agguato di via Fani.

Alla commemorazione parteciperanno il sindaco Vito Leccese, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il prefetto Francesco Russo, il questore Annino Gargano, il rettore Roberto Bellotti e il presidente della Federazione dei Centri Studi “Aldo Moro” Luigi Ferlicchia. La giornata sarà dedicata al ricordo dello statista barese e di tutte le vittime del terrorismo, in uno dei passaggi più drammatici della storia repubblicana italiana.

Sempre sabato 9 maggio, nel 48° anniversario dell’omicidio di Peppino Impastato, attivista e giornalista siciliano che dai microfoni di una radio locale denunciava senza paura l’oscenità del potere mafioso, alle ore 12, la presidente del Municipio V Maristella Morisco deporrà una corona di fiori presso il toponimo del giardino Impastato, a Catino. Alla cerimonia, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Giovanni Falcone, interverrà anche il presidente dell’associazione Corrado Berardi.

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