Incidente in tangenziale, in particolare poco prima dello svincolo di via Napoli, in direzione Sud. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione un’auto avrebbe perso il controllo andando a finire contro il guard rail. Sul tratto interessato ci sono molti detriti, sul posto i carabineiri. Si registrano lunghe code in direzione Sud.
Bari, perde il controllo dell’auto e finisce contro il guard rail: lunghe code in tangenziale
E' accaduto poco fa
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