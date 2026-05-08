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Bari, perde il controllo dell’auto e finisce contro il guard rail: lunghe code in tangenziale

E' accaduto poco fa

Pubblicato da: redazione | Ven, 8 Maggio 2026 - 13:07
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  • 26 sec

Incidente in tangenziale, in particolare poco prima dello svincolo di via Napoli, in direzione Sud. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione un’auto avrebbe perso il controllo andando a finire contro il guard rail. Sul tratto interessato ci sono molti detriti, sul posto i carabineiri. Si registrano lunghe code in direzione Sud.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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