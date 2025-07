Grande paura al mercato di Bisceglie: forte vento travolge bancarelle

Avrebbe dovuto essere il mercato delle opportunità; quello in orario serale per attrarre nuova clientela che abitualmente non frequenta il mercato settimanale del martedì né quello della domenica mattina, a Bisceglie. Invece in pochissimi secondi tutto si è trasformato in tragedia: il vento ha letteralmente spazzato via le postazioni di vendita, fortunatamente pare senza causare feriti tra gli operatori e tra i pochissimi consumatori, visto che il dramma si è consumato nelle prime ore pomeridiane quando i flussi non erano ancora incominciati e gli Ambulanti avevano da poco terminato di montare le attrezzature di vendita.

Alla centrale operativa di CasAmbulanti sono immediatamente arrivate le segnalazioni e le preoccupazioni degli ambulanti che hanno affermato di aver subito enormi danni alle attrezzature di vendita oltre che, naturalmente, un enorme spavento. Durante le concitate fasi di interlocuzione con gli operatori del mercato di Piazza Vittorio Emanuele, il Presidente CasAmbulanti Savino Montaruli ha dichiarato: “gli immediati cambiamenti climatici e le repentine variazioni meteorologiche non ci fanno stare più sicuri da nessuna parte. Quello di domenica 6 luglio avrebbe dovuto essere il mercato delle opportunità ma si è trasformato nel mercato del terrore, con enormi danni economici per gli operatori del mercato mensile di Bisceglie. Il nostro Progetto di Ambulanti Categoria Disagiata non vedere ancora disinteressata la politica e le istituzioni. Per questo è necessaria una svolta per riconoscere le condizioni precarie ed i pericoli in cui si trovano ad operare gli Ambulanti di Puglia”.