Vacanze sicure, torna la campagna sulla sicurezza degli pneumatici

Torna la campagna “Vacanze Sicure”, promossa da Polizia di Stato con Assogomma, che ha impegnato pattuglie della Polizia Stradale in sei regioni italiane, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta in cui sono stati monitorati quasi 10 mila veicoli tra maggio e giugno 2025.

La sicurezza stradale parte anche dalla corretta manutenzione dei veicoli. Gli pneumatici sono uno tra gli elementi più importanti per la sicurezza stradale e un accurato controllo di qualità, efficienza, età e stagionalità è certamente una buona abitudine per viaggiare sicuri.

Dai controlli condotti si conferma la scarsa manutenzione dei veicoli, una realtà diffusa e in peggioramento soprattutto in relazione agli pneumatici con conseguenze serie sulla sicurezza stradale.

Secondo i dati Aci, sono oltre 41 milioni le vetture in circolazione in Italia e di queste il 59 per cento ha più di 10 anni, mentre 1 su 4 supera i 20 anni.

Una su 5 presenta problemi agli pneumatici (battistrada liscio, danni visibili, mancanza di omologazione), mentre 1 su 4 non è conforme considerando anche le revisioni irregolari. Tra i veicoli con oltre 10 anni, le non conformità salgono a 1 vettura su 3.

È particolarmente significativa la percentuale di pneumatici lisci che rimane costante al 10 per cento, indipendentemente dall’età del veicolo.

Diversamente, la mancata revisione cresce in modo significativo con l’età. La vera discriminante per la mancata manutenzione è l’età della vettura: più è vecchia, meno è controllata. Un paradosso pericoloso, se si considera che i veicoli più anziani sono anche i meno sicuri.

Uno degli indicatori più significativi rilevati dai controlli 2025 hanno riguardato l’equipaggiamento non omogeneo, ovvero l’uso degli pneumatici diversi sullo stesso asse (marche o modelli differenti), oppure la combinazione degli pneumatici estivi e invernali montati sulla stessa vettura.

Il 5,63 per cento delle auto controllate presentava questa criticità, pratica sconsigliata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e vietata se riguarda gli pneumatici dello stesso asse.

Infatti, le verifiche effettuate hanno rivelato che il 54 per cento dei veicoli controllati montava ancora pneumatici invernali, anche dopo la fine delle normative stagionali.

È sempre consigliabile montare pneumatici stagionali specifici e quindi provvedere alla sostituzione di quelli invernali quando le temperature sono particolarmente elevate, tutto ciò al fine di ottimizzare le prestazioni e la sicurezza stradale preservandoli da usure accelerate.

La campagna “Vacanze Sicure” si conferma un appuntamento consolidato che ripropone le sue tradizionali attività di sensibilizzazione ad avere una maggiore attenzione in particolare in occasione delle partenze per le vacanze estive, periodi che registrano un prevedibile aumento del traffico stradale.

L’obiettivo di questa iniziativa è duplice: da un lato, prevenire gli incidenti stradali, e dall’altro, aumentare gli standard di sicurezza sulle nostre strade e autostrade.