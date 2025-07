Voli sospesi all’aeroporto di Orio al Serio “a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine”.

Lo rende noto la società di gestione dello scalo, Sacbo.

Secondo le prime informazioni, un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza.

Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire l’accaduto e stabilirne le cause. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco