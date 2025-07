Bari, a Palese cresce allerta incroci pericolosi: “Vogliamo soluzioni”

Ancora un incidente, sempre allo stesso incrocio. Siamo a Palese, dove cresce l’allerta per le condizioni di alcune strade per le quali i residenti avevano già chiesto soluzioni al fine di evitare quello che ormai è quasi “storia quotidiana”. Siamo in particolare in via Veneto, due gli incroci coinvolti, il primo quello che porta alla scuola media Fraccacreta, sede centrale, il secondo, quello che conduce invece al centro sportivo spesso teatro di sinistri stradali, l’ultimo proprio pochi giorni fa. Non solo autisti che non si fermano agli stop, ma anche assenza di visibilità. Questo, secondo alcuni residenti, il nocciolo del problema.

“Sono problemi noti, ormai ci sono incidenti un giorno si e l’altro pure – denuncia una residente – pochi giorni fa un’auto non si è fermata allo stop prendendo in pieno una moto che saliva verso via Gino Priolo. Ogni giorno si corre il rischio e lo corrono anche i pedoni. Vanno messe in sicurezza quelle strade, tempo fa all’incrocio con via Maiorano è stato coinvolto un bus, sopra c’era mio padre, si è fatto male. Abbiamo provato a chiedere semafori, ma pare non sia possibile averli. Ma non vogliamo arrenderci, qualcosa si deve pur fare”, conclude. Ma il problema secondo alcuni non riguarda solo gli autisti che non si fermano agli stop. “La visibilità in alcuni punti non è delle migliori – spiega un’altra residente – all’angolo in via Maiorano c’è un muro che non rende molto visibili le auto che vengono da destra, certo, c’è anche uno stop, ma le auto più basse devono sporgere un po’ per comprendere al meglio se arrivano veicoli o meno. All’angolo con via Gino Priolo invece la situazione è diversa, tanti non si fermano allo stop, senza contare le auto parcheggiate in divieto che creano ingombri, ma a Palese posti auto non ce ne sono, dove altro dovrebbero sostare?”, conclude.