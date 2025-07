Usano alcool per il barbecue: due ustionati gravi nel nord Barese

Avrebbero usato dell’alcol per alimentare le fiamme da cui sarebbero poi stati avvolti, le due persone rimaste ferite nella tarda serata di ieri a Bisceglie, nel nord Barese. Secondo quanto si apprende, erano in sei nell’atrio interno della palazzina di via Fragata quando le fiamme del barbecue hanno travolto un giovane di 20 anni e un ragazzino che compirà 15 anni nel prossimo mese di novembre. I due sono ricoverati nel Policlinico di Bari in prognosi riservata: il più grande si trova nel reparto di Rianimazione a causa delle gravi ed estese ustioni riportate.

Le sue condizioni sarebbero, a detta dei medici, “molto gravi”. Il 14enne invece, è stato ricoverato nel Centro ustioni: le ferite riguardano più del 30% del suo corpo e i medici lo hanno sottoposto ai trattamenti necessari alla rimozione dei tessuti ustionati. A chiamare i soccorsi sono state le persone che erano con loro che avrebbero anche tentato di aiutarli. Il personale sanitario del 118 li ha stabilizzati e portati in ospedale. In seguito i medici hanno disposto il trasferimento a Bari. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta.