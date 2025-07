Instagram Ad Break: la pausa pubblicitaria che blocca lo scroll

Quel momento di pace in cui scorriamo Instagram alla ricerca di ispirazione, meme o semplicemente qualcosa che ci distragga, da oggi potrebbe interrompersi bruscamente.

Instagram sta testando una nuova funzione chiamata Ad Break.

In pratica, mentre si scrolla tra post e reels, a un certo punto il feed dovrebbe fermarsi e far partire uno spot pubblicitario non skippabile.

Un blocco temporaneo che mostra una pubblicità obbligatoria. Niente “salta annuncio”, niente swipe, ma una pubblicità che va dai 3 ai 5 secondi.

Meta ha confermato che si tratta di un test, attualmente attivo solo su un numero limitato di utenti in vari Paesi. L’obiettivo? Offrire agli inserzionisti più visibilità certa, aumentando il valore degli spazi pubblicitari,anche se a scapito dell’esperienza utente.

Al momento la reazione da parte degli utenti non è delle migliori.

Molti lamentano che così Instagram possa perdere fluidità, e che queste pause forzate possano sembrare più una punizione che un’opportunità. Su Reddit e X c’è infatti chi parla di voler “chiudere l’app ogni volta che parte una pubblicità”.

Se da un lato la visibilità è garantita, dall’altro il rischio è che le persone associno il contenuto al fastidio, e anche chi promuove contenuti o prodotti dovrà ripensare il tono degli spot, per risultare accattivante anche in pochi secondi e non semplicemente “di troppo”.

Meta attualmente sta osservando i risultati e raccogliendo feedback. Potrebbe decidere di modificare il formato, renderlo opzionale, o magari abbandonarlo. Tutto dipenderà da quanto sarà efficace sull’utente finale. Noi resteremo a guardare… o passeremo ad altro?