Bari, approvato il bilancio Amiu: attivo di 51mila euro

Via libera, da parte dell’Assemblea dei soci di Amiu Puglia spa, al Bilancio e alla relazione sulla gestione dell’esercizio sociale 2024 e al Previsionale 2025-2027, nel corso della seduta che si è tenuta questa mattina. Per Amiu Puglia erano presenti i componenti del CdA, il Direttore generale e il Collegio sindacale mentre il Comune di Bari (detentore del 78,13% del capitale sociale) era rappresentato dall’assessore ai Controlli Nicola Grasso e quello di Foggia (detentore del 21,87% del capitale sociale) dall’assessore alle Aziende partecipate Davide Emanuele.

Il Bilancio 2024 è stato approvato con un attivo di quasi 51mila euro e la presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro ha sottolineato che «la manovra approvata ci fa ritenere ormai superato un momento economico-finanziario particolarmente difficile ma è innegabile che ci siano ancora situazioni che necessitano una particolare attenzione da parte dell’Azienda». «Situazioni – ha aggiunto ancora la presidente Lomoro, con un preciso riferimento alla questione degli impianti dell’Azienda – che determinano sofferenza nella gestione e che, una volta definitivamente risolte, contribuiranno a un ulteriore miglioramento delle nostre condizioni economiche» «Sappiamo – ha concluso la presidente Lomoro – che in termini numerici il risultato in attivo presentato può apparire poco rilevante, ma dal punto di vista della gestione, senza dubbio, ci motiva nell’andare avanti nella direzione intrapresa che è anche quella che ci viene espressamente chiesta da Arera».

L’assemblea è stata anche preziosa occasione per illustrare, in maniera capillare, le attività svolte nel corso del 2024, sia per il cantiere di Bari che per quello di Foggia.

Nel dettaglio, nel corso del 2024, a Bari è stato avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta nei territori del Municipio 4 (Carbonara, Ceglie e Loseto) e in parte di quelli del Municipio 2 (Quartierino e via Mazzitelli), che complessivamente ha interessato 41mila residenti. In parte dei territori del Municipio 1, (Sant’Anna, San Giorgio e Torre a Mare), invece, è stata avviata la distribuzione dei materiali (ottobre 2024) in vista della successiva attivazione del servizio di raccolta porta a porta.

A gennaio 2024, poi, dopo alcuni mesi necessari per i lavori di ristrutturazione e adeguamento finanziati con fondi Pon Metro, è stato inaugurato il CCR di via Martin Luther King, prima struttura nel tessuto urbano della città di Bari.

Compiendo un ulteriore sforzo, Amiu Puglia ha anche internalizzato sia il servizio di pulizia dei locali aziendali che quello di pulizia di spiagge e litorali, storicamente affidati a soggetti terzi. Proseguita, poi, l’esperienza-pilota (che vede Bari tra le prime città d’Italia) dell’utilizzo di ecocompattori, con l’installazione di altri tre strutture, nell’ambito della sperimentazione condivisa con il Comune e Conai, per la raccolta selettiva degli imballaggi.

Grande spazio, infine, a un ampio progetto di informatizzazione e digitalizzazione di alcuni servizi, sia interni che esterni, per permettere una gestione più dettagliata e organizzata, con particolare riferimento al Numero verde e ai Servizi esterni aziendali.

«Le modifiche ai sistemi di raccolta sul territorio comunale – ha sottolineato il dg Amiu Puglia Antonello Antonicelli, che ha illustrato tutte le attività svolte su Bari e su Foggia nel corso del 2024 – hanno determinato il raggiungimento, per Bari, del 50% di raccolta differenziata che, su scala cittadina, significa circa 80mila tonnellate di rifiuti indifferenziati sottratti annualmente al circuito di termovalorizzatori e discariche».

Per il cantiere di Foggia, nel corso del 2024 è stato avviato il servizio porta a porta per le Utenze non domestiche con una raccolta “aggiuntiva” domenicale per la frazione organica delle Und food. A dicembre è stato inaugurato il CCR di Borgo Incoronata, realizzato dal Comune con fondi regionali. Grande attenzione, poi, al parco mezzi, con l’entrata in esercizio di 7 nuove spazzatrici (agosto); in più, da novembre, la dotazione si è arricchita di 26 nuovi veicoli.

Per quanto riguarda la raccolta stradale, sono stati acquistati ed installati, nell’area centrale della città, 260 cassonetti per la raccolta differenziata di carta, multimateriale e secco residuo oltre alla sostituzione di cassonetti stradali stazionari con attrezzature rigenerate. A questi si aggiungono 200 nuovi cestini gettacarte, oltre a un potenziamento, grazie a un finanziamento Coreve, di ulteriori 150 campane (con altre 30 previste come scorta): questo ha permesso di portare a 360, in totale, i contenitori presenti sul territorio cittadino, dedicati alla raccolta del vetro. Particolare attenzione, infine, al potenziamento del servizio di raccolta degli ingombranti e dello spazzamento meccanizzato.

Il dg Antonicelli ha poi relazionato dettagliatamente sulla situazione del comparto impiantistico, con relativa gestione. La Società ha garantito la gestione dell’impianto TMB di Foggia assicurando il trattamento di circa 120.000 tonnellate di RSU prodotti dal comune di Foggia e da comuni della provincia di Foggia.

Per il TMB di Bari, nonostante le criticità legate all’Indice respirometrico – criticità riscontrate in tutta la regione – è stato assicurato il trattamento di circa 80.000 tonnellate di RSU prodotti dal comune di Bari e da Autorità portuale.

In merito, infine, al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo promosso dall’Appaltatore Vittadello per l’impianto di compostaggio di Bari, la procedura si è conclusa nel mese di gennaio 2025 con una relazione del CTU che riconosce le ragioni di Amiu Puglia, consentendo di esperire tutti i rimedi previsti dalle norme per risolvere le criticità emerse in fase di collaudo prestazionale.