L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha registrato, per l’estate 2025, rincari record dei trasporti, specialmente per i voli (+13/14%) e per i treni (+10%). Questi rincari renderanno proibitive le vacanze per molte famiglie: secondo le nostre stime il 43,2% degli italiani andrà in vacanza, ma la maggior parte (54%) opterà per un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, prevalentemente cercando ospitalità presso amici e parenti.

Di conseguenza, molte famiglie trascorreranno più tempo in città, cercando di sfuggire al caldo con brevi escursioni al mare, gite in montagna o giornate nei parchi acquatici, che offrono scivoli, piscine, spettacoli e aree relax.

Ma quanto costa una giornata in un parco acquatico? L’O.N.F. ha monitorato i costi per una famiglia tipo, rilevando un aumento medio del 4% rispetto all’anno precedente. Una famiglia di quattro persone (due adulti e due ragazzi) spenderà in media 290,07 euro.

Il prezzo del biglietto d’ingresso è aumentato del 4% per gli adulti e leggermente diminuito per i ragazzi (-6%). Ma la voce per la quale abbiamo riscontrato i maggiori aumenti sono i prodotti alimentari venduti all’interno dei parchi: 4 panini +37%, la colazione +3%, l’acqua +2% rispetto al 2024. In ogni caso il prezzo di questi prodotti rispetto a quello praticato in un qualsiasi bar è nettamente superiore (anche del +300% per l’acqua e del +120% per i panini)! Motivo per cui molti preferiscono portarsi il pranzo da casa o acquistarlo prima di entrare al parco.