Bari, rifiuti ed erbacce all’ingresso del parco Rossani: la denuncia

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Municipio 2, nonostante ripetuti appelli, denuncia che a distanza di 10 mesi in attesa che si possano avere chiarimenti sulla competenza della zona, nulla è stato fatto per ripristinare l’integrità e la pulizia dell’ingresso del Parco Rossani.

“Le immagini parlano chiaro: rifiuti ovunque, erbacce, incuria e totale assenza di decoro urbano in una zona che dovrebbe essere fruibile e sicura per tutti, inclusi i cittadini con disabilità, come dimostra lo stato vergognoso dell’area parcheggio riservata – denunciano – Raccogliamo oggi, ancora una volta, l’appello di residenti e cittadini che chiedono solo una cosa semplice e giusta: un’area pulita, ordinata e accessibile. Basta silenzi, basta promesse: vogliamo interventi immediati”.