Bari, rimossi cassonetti a Mungivacca: “Decisione inspiegabile”

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Municipio 2 esprime piena solidarietà alle numerose segnalazioni dei residenti di Via Conte Giusso (Quartiere Mungivacca), che denunciano l’improvvisa rimozione dell’isola ecologica senza alcun preavviso da parte dell’Amministrazione.

“Una decisione inspiegabile, presa senza alcuna comunicazione né soluzioni alternative per il conferimento dei rifiuti ( specie se si pensa all’ ulteriore aumento Tari +13.3%) , che ha generato disagi e disservizi per i cittadini della zona. Come si può rimuovere un servizio essenziale senza offrire un’alternativa? Il Gruppo Consiliare chiede immediatamente chiarimenti per il rispetto della cittadinanza e il ripristino di una soluzione adeguata per il corretto smaltimento dei rifiuti”