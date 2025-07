Bari, al Politecnico l’ex caserma Magrone e Villa Stoppelli

Il Politecnico di Bari potrà contare su nuovi spazi grazie alla concessione da parte dell’Agenzia del Demanio di due importanti immobili pubblici: una porzione della ex caserma Magrone, affidata in locazione, e Villa Stoppelli, concessa in uso gratuito. La porzione della caserma sarà utilizzata nell’ambito del Piano Città degli immobili pubblici di Bari per migliorare i servizi universitari, potenziare i laboratori di ricerca e offrire spazi adeguati per la socialità studentesca. Villa Stoppelli, invece, sarà trasformata in una sede dedicata ad attività culturali e divulgative, con l’obiettivo di garantirne la piena fruizione pubblica.

L’operazione rientra in una più ampia strategia nazionale di valorizzazione temporanea del patrimonio statale, che punta ad aprire immobili dismessi a funzioni civiche, sociali e culturali in attesa di futuri interventi di rigenerazione. Il bando per l’utilizzo temporaneo della ex caserma Magrone, rivolto a privati ed enti del terzo settore, resterà aperto fino alle ore 12 del 15 settembre 2025, come confermato dall’Agenzia.