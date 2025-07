Bomba carta in una scuola nel Leccese, indagini in corso

Un ordigno artigianale è stato rinvenuto nel cortile di un istituto scolastico di Gallipoli durante lavori di manutenzione del verde. Gli operai, intenti a tagliare l’erba incolta, hanno notato un oggetto sospetto tra la vegetazione: si trattava di una bomba carta. L’istituto era chiuso al momento del ritrovamento, quindi non erano presenti né studenti né personale scolastico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e richiesto il supporto del nucleo Artificieri antisabotaggio del comando provinciale di Lecce. L’ordigno è stato recuperato e trasportato in sicurezza in una cava della zona, dove è stato fatto brillare. Sono in corso accertamenti per risalire all’origine del manufatto e capire come sia finito all’interno della scuola.